Gobierno de Brasil rechaza golpe de estado al Paralamento venezolano #5Ene

Luego del asalto a la Asamblea Nacional por parte de la bancada opositora en conjunto con los llamados diputados de la bancada de “Alex Saab”, el gobierno de Brasil a traves de su Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, rechazó el golpe de estado a la Asamblea Nacional.

“Hoy en Caracas, Maduro intenta evitar por la fuerza un voto legítimo en la Asamblea Nacional y la reelección de Juan Guaidó para la presidencia de la AN y el gobierno interino, crucial para la redemocratización del país. Brasil no reconocerá ningún resultado de esta violencia y afrenta a la democracia”, dijo Araújo a través de su cuenta en Twitter.

Araújo se une al rechazo que ya Estados Unidos a través de varios de sus voceros ha hecho en favor del pueblo venezolano y el presidente encargado Juan Guaidó.

Em Caracas hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial p/ a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia. pic.twitter.com/M0g6CKztgx

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2020