Nicolás Maduro asegura estar “listo” para “reventarle los dientes al imperialismo cuando sea necesario”

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que se plantea 100 años para garantizar la seguridad absoluta de la nación, y reiteró en que la principal arma de la oposición y del “imperialismo” es la guerra psicológica.

“Vamos poco a poco, a paso de vencedores. Van 3.738.374 de milicianos y milicianas, rumbo a los 4 millones, es un éxito total. A prepararse para las batallas territoriales, defendiendo el barrio, las costas, las montañas, el campo petrolero, para defender el espacio aéreo. Garantizar la paz de Venezuela”, afirmó Maduro en un acto con las milicias bolivarianas transmitido por VTV.

El líder del chavismo sostuvo que Venezuela “tiene ya un poder militar respetable, que ha garantizado la paz y que nadie se atreva a meterse en Venezuela. Debemos estar listos para reventarle los dientes a quien toque el suelo de Venezuela, al imperialismo o a la oligarquía colombiana cuando fuese necesario, y defender el sagrado suelo de la patria”.

“La defensa de Venezuela está acosada por el imperialismo. Gracias al pueblo en el año 2019 derrotamos al imperialismo, y en la lona quedó Donald Trump, fue un KO fulminante. Decían que nos iban a invadir, no saben con quién se meten. Que iban a dar golpes de Estado, no saben cómo está nuestra Fuerza Armada. La guerra psicológica es el arma principal de ellos. Ya nadie les cree a Abrams y a esos personajes del imperialismo. Tenemos que garantizar por 100 años la seguridad absoluta de Venezuela, me planteo 100 años en el horizonte, pero el año 1 es este, el 2020”, finalizó.