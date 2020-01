Hidrolara no soluciona bote de agua blanca en El Pedregal #9Ene

Alrededor de cuatro años tienen los vecinos de el sector El Pedregal sin el servicio de agua potable. Los habitantes de la zona denunciaron a la redacción de Elimpulso.com que la hidrológica del estado está consciente de esta calamidad, pero hace caso omiso.

Revelaron que hace tiempo una cuadrilla reparó la alcantarilla pero no quedo del todo bien, lo que causó el desperfecto y provocó el bote masivo de agua.

“Del bote tienen conocimiento perfectamente en Hidrolara. Hemos echo miles de llamadas y la respuesta es que no hay presupuesto. Buscar una contratista no es fácil porque no se tiene acceso a cerrar el agua para poder hacer la reparación“, indicó una de las afectadas, quien además denunció que en la zona existen tuberías que fueron reparadas, pero el pavimento quedó sin asfaltar.

Recordó que producto del deterioro del pavimento y el desborde de agua hace años se registro un desplome de siete viviendas, específicamente en la calle Poa Poa.

“Cuando se cayeron las casas se fracturó una tubería de aguas negras y esa también tiene años descargando en el río turbio. La respuesta la misma: es una obra de envergadura y esa sí que cuesta mucho dinero. Ella va pegada al Pedregal I y aquí en mi casa se puede oír el caudal de aguas negras que ella lleva“, precisó.