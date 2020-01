Larenses preocupados ante el alto costo de los alimentos #9Ene

En un recorrido realizado por Elimpulso.com al mercado Terepaima de Barquisimeto, larenses aseguraron que el incremento de los precios de los alimentos les dificulta mantener una dieta saludable.

“Yo soy la que aporta ingresos a mi hogar y la poca ayuda que recibo de la pensión no me ayuda mucho, es poco. Realmente estamos comiendo lo que conseguimos”, declaró la señora Juana Inojosa.

Por su parte Pastora Luzardo, otras de las personas consultadas señaló que realiza esfuerzos para poder llevar el sustento a su hogar, pero que no siempre es posible llevar el “pan de cada día”.

“He visto los precios muy elevados y compro lo poco que me alcance con lo que tengo en la tarjeta. Hoy no me voy a llevar nada porque no tengo dinero”, manifestó.

En la visita realizada por este popular mercado de la ciudad se pudo constatar que el precio de la carne mechada y molida se ubica en 280.000 bolívares el Kilo, aceite 140.000 bolívares, harina de maíz precocida 75.000 bolívares, kilo de azúcar en 80.000 bolívares y arroz en 70.000 bolívares.

Las frutas como el cambur se ubican en 14.000 bolívares el kilogramo, lechosa en 20.000 bolívares y melón en 50.000 bolívares.

La cebolla y tomate tienen un costo de 40.000 bolívares el kilogramo, mientras que la papa y zanahoria 90.000 bolívares.

Los granos, considerados dentro de los rubros accesibles a los venezolanos se ubican entre 90.000 y 120.000 bolívares, casi un salario mínimo mensual.