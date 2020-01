RETACITOS #12Ene

El mensaje que envió a la oposición venezolana y especialmente al Presidente del Parlamento y Presidente (E) de la República, Juan Guaidó, el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León a través de su cuenta en Twitter, el pasado jueves, debe ser tomada en consideración por todos los integrantes de los factores democráticos, ya que de ella depende el éxito o fracaso en la consecución de los objetivos planteados. LVL escribió en su cuenta: “el intento de golpe contra la AN, permitió a la oposición institucional (más allá de los diputados comercializables) reunificarse frente a su enemigo. Ahora debe superar el reto de mantenerse unida…”, más claro no canta un gallo, o la oposición se mantiene unida como el 5 de enero o correrá el riesgo de desaparecer. En muchos sectores independientes existe gran preocupación, por cuanto existen evidencias inequívocas que indican que en estos momentos hay, por lo menos, cuatro grupos opositores echándose cuchillo entre ellos y cayéndose a trompadas internamente; de tal manera que si no terminan de ponerse de acuerdo y deciden bailar pegados, por lo menos hasta que se concrete el cese de la usurpación, que se implemente las elecciones presidenciales y se recupere la democracia y las instituciones, la dictadura continuará en el Palacio de Misia Jacinta, hasta que le salgan raíces, y los culpables tendrán nombre y apellido. No digan que no lo alertamos.

*****

Hemos repetido hasta la saciedad, en esta sección, que este régimen no es más torpe, porque no practica, demostrando cada día que pasa que no da pie con bola, y su última gran torpeza, fue ordenar la toma armada de la sede del Palacio Federal Legislativo el pasado 5 de enero e impedir que se celebrara el acto de instalación del período 2020-2021, tal como lo establece la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual impidieron el acceso a la mayoría de los diputados legítimamente electos en diciembre del 2015 por más de 14 millones de venezolanos, lo que la convierte en la única institución legítimamente electa que hoy existe en el país, duélale a quien le duela. La tramoya montada de manera tan burda, fue observada por el mundo entero, a través de las redes sociales, ya que de nada les sirvió bloquear los servicios de Internet, Twitter, Youtube, Instagram y Facebook, los vídeos tomados con teléfonos celulares, mostrando el atropello y la arremetida contra los diputados y específicamente contra el presidente Parlamento, Juan Guaidó, se convirtieron en virales; de nada sirvió que en forma vergonzosa, las televisoras nacionales no se dieran por enteradas de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Parlamento y solo VPITV, TVVenezuela y Periscope se encargaron de llevar las informaciones a nivel nacional e internacional.

Mientras esto ocurría en los alrededores del PFL,en el hemiciclo, la fracción del Bloque de la Patria, con sus 36 “parlamentarios”, algunos de los cuales no cumplen con esta condición, ya que se han desempeñado como funcionarios públicos del régimen, más los 18 que vendieron sus conciencias y que hoy tienen el desprecio y el repudio, no solo de la mayoría de los venezolanos, sino hasta de su propia familia, en uno de los más burdos y bufos sainetes de las últimas décadas, sin el quorum reglamentario, sin ninguna verificación y llenado las curules con militantes del PSUV, pretendieron realizar la elección de una junta directiva írrita, espúria, que ha sido desconocida, es decir que murió al nacer y que existe la seguridad que el régimen los dejara solos, echados al pajón y rayados del por vida, ya que políticamente se convirtieron en unos cadáveres insepultos, por donde transitan la gente se tapa la nariz. Mientras tanto, en la sede de El Nacional se celebró la instalación de la AN, se cumplió a plenitud con lo establecido en el Reglamento Interno y de Debates, se pasó lista y los 100 diputados legítimos eligieron a la nueva Directiva: Guaidó, Guanipa y Berrizbitia, quienes convocaron para la sesión del martes 7 de enero e invitaron al pueblo a estar presente.

La directiva chimba llegó tempranito, entraron como Pedro por su casa, sin que nadie les pidiera siquiera identificación, a pesar de que ya el Palacio Federal Legslativo estaba rodeado de efectivos de la GNB, de la PNB y de colectivos armados; de tal manera que cuando llegaron a bordo de un autobús, nuevamente se trató de impedirles la entrada, pero allí estaba el soberano respaldandoles, las consignas que se escuchaban decian: “Esta es la casa del pueblo, no es un cuartel”, “El pueblo es el que manda, no los militares”, y comenzó el forcejeo y entre empujones, los parlamentarios ingresaron a las áreas internas de la AN y los funcionarios que estaban en las puertas para ingresar al hemiciclo, no pudieron contener la avalancha de gente. Por supues que que el “flamente” y “autoelecto” presidente, a quien le gritaron los chavistas “sientate en esa silla y no te pares, defiendela”, como dijo Henry Ramos, pegó la carrera y fue a encerrarse en la presidencia, pero lo cierto es que después solo se vio el polvo, cuando se piro del sitio. Horas después dijo que estaba pensando renunciar, debido a las presiones, pero todos se preguntan: ¿Renunciar a qué, si nunca fue electo?. A los 18 ahora los identifican como “La fracción CLAP”, “Los embarrados”, “Traidores”, “Vendidos”, “Fracción Alex Sabb” y Fracción Gorrin”.

*****

A propósito de todos estos acontecimientos registrados en la última semana, reviste especial importancia la denuncia formulada el pasado miércoles en conferencia de prensa, por el diputado de Primero Justicia, Ángel Alvarado, quien reveló que detrás de todo este “excesivo interés” del régimen de montar en la Asamblea Nacional una directiva y unos diputados afines al proceso revolucionario, lo que está por detrás es la necesidad de que se le dé la aprobación en el Parlamento, a una serie de contratos petroleros que se han venido negociando con países como Rusia, con la finalidad de hacer un canje de bonos de la República, que nadie los quiere y que se cotizan en los mercados internacionales, a precio de gallina flaca, los cuales han sido adquiridos en cantidades significativas por estas naciones que andan buscando pescar en río revuelto, a cambio de pozos petroleros, lo cual evidencia en particular interés de ponerle la mano a los recursos naturales del país. El régimen necesita dinero fresco y ante la imposibilidad de obtenerlo en los mercados internacionales, debido a que está en default, pretende obtenerlo de esta manera, eludiendo de paso, las sanciones internacionales, así que, según el parlamentario, esto es lo que está realmente por detrás de la toma militarizada de la AN y la designación de una directiva cómplice que suscriba estos guisos.

*****

Su crasa ignorancia en materia de economía pone en evidencia el burgomaestre achocolatado, cuando amenaza a los comerciantes y empresarios larenses, a aplicarles desde multas hasta privarlos de libertad, si venden los productos en función de la tasa de cambio del mercado paralelo, ya que están obligados a apegarse a la tasa de cambio oficial, o sea que desconoce totalmente como funcionan las leyes del mercado. Pero más gravé aún, critica esta situación, pero no termina de darse cuenta, que cuando a través del SEMAT le cobra a los comerciantes y empresarios de la región, la Unidad Tributaria a 300 bolívares, en lugar de los 50 bolívares que es el valor oficial fijado por el Seniat, no termina de entender que es él el principal responsable del encarecimiento de los precios de los bienes y servicios, ya que nadie que se dedique a operaciones con fines de lucro, va a sacar dinero de su bolsillo para pagar estos impuestos loeninos que está cobrando la Alcaldía de Iribarren, sino que se los cargan a los precios de los productos que fabrican y que comercializan, de tal manera señor burgomestre al final del día, quienes pagamos esos tributos de los cuales usted disfruta y que no se ven reflejados en obras que benefician a la comunidad, somos los consumidores, siendo los más afectados los sectores más vulnerables que en estos momentos están recibiendo un salario mínimo cercano a los 2,5 dólares. Así que no debería estar amenazando a los demás, cuando usted es uno de los responsables del alza de los precios, la guerra económica solamente existe en la mente calenturienta de los revolucionarios que han acabado con este país. Así que tómese una pastillita de Ubicatex.

*****

La situación de la economía en Barquisimeto es tan dramática, como consecuencia de las fallas de los principales servicios públicos, que esta semana convirtió en una noticia de gran impacto, incluso reseñadas por redes internacionales como Youtube, el caso de la “Madame” que regentaba un mabil o centro “donde se baila y se contratan mujeres, para servicios, de baile o sexuales”, quien ante la suspensión diaria de los servicios de luz eléctrica, entre las 7:00 pm y 2:00 am todos los días, lo que le impedía enfriar las cerbatanas, además que su negocio funcionara con eficiencia y generara rentabilidad para ella y sus empleadas, decidió migrar hacia otras actividades y ahora, aun cuando permanece la decoración original, con sus mesas, espejos y luces, en el local ahora se puede adquirir granos, cereales, frutas, legumbres demás rubros alimenticios, indicando en sus declaraciones que esto es lo que le está permitiendo en estos momentos subsistir; esto evidencia la profundidad de la crisis de la economía regional, lo que no quieren ver las autoridades que continúan declarando que todo está en la más completa normalidad, mintiéndole descaradamente a los larenses.

*****

En estos momentos en los cuales el país atraviesa por una de sus más profundas crisis, tanto en lo económico, en lo político y en lo social, se requiere que el liderazgo emergente, aquél que se encargará de impulsar el relanzamiento de la nueva Venezuela, los que tendrán que ponerse al frente de la implementación de las distintas áreas contenidas en el Plan País, debe tener una formación gerencial de primera línea, sobre todo tomando en consideración que mucho talento nacional ha salido del país, en busca de nuevas oportunidades que no encuentra en estos momentos internamente. En este sentido, los principales partidos de la oposición, en sus más altos niveles de decisión, deberían considerar, luego de realizar una evaluación interna de sus dirigentes, en forma objetiva y en función de los grandes intereses nacionales, además de la formación política que ya tienen, enviarlos a realizar cursos intensivos de gerencia media y alta, para que adquieran los conocimientos y herramientas, que les garantizarán el éxito de cualquier posición que ocupen en el futuro por venir; de esta manera se evitará que se repita lo que hoy estamos viendo, gente desempeñando cargos sin tener la menor idea de lo que están haciendo, cometiendo errores en forma constante, con la agravante, que piensan que están sobrados y se la están comiendo. Los ejemplos sobran y se reflejan en la mala calidad de los servicios básicos.

*****

Otra recomendación para estas mismas organizaciones, con la experiencia de casi 50 años de ejercicio profesional. Resulta inconcebible que en las principales organizaciones políticas que hacen vida en la región, léase G4 y compañía, no tengan una data que les permita saber cuántos son los profesionales que militan en sus organizaciones, que especialización tienen, sus perfiles y la experiencia que poseen. La sugerencia se plantea, debido a que los periodistas de los medios de comunicación, pasan las de Caín cuando los mandan a hacer un trabajo multidisciplinario, donde tienen que consultar a médicos, ingenieros, politólogos, bioanalistas, nutricionistas, sociólogos, economistas, odontólogos, oculistas, urólogos, dándose el caso que cuando se solicita en estas organizaciones políticas los nombres de los especialistas en alguna de estas áreas, comienzan a “patinar”, a “pelotearse” las respuestas, porque lamentablemente carecen de esta información, que deberían tener a la mano, porque al final de cuenta a la hora de entrevistar a alguno de sus profesionales, de alguna manera es la organización la que se beneficia, porque en algún momento se dirá, “el economista del partido X opina que las políticas oficiales están erradas”, por ejemplo. Recientemente se ha vivido esta situación en Barquisimeto, y que penoso ha sido comprobar esta triste realidad.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que los galpones de Transguiso, supuestamente están llenos de alimentos hasta el techo, en eso que el régimen ha llamado la “Reserva activa”, de acuerdo con la información que han dejado filtrar algunos trabajadores, y que es utilizada cuando hay elecciones o se presentan protestas de la gente debido a la escasez de comida, lo cual viene ocurriendo en este país de manera recurrente. Quienes formulan la denuncian consideran que con esta situación, el gobierno regional, estaría jugando con las necesidades de los sectores más vulnerables, que son aquellos que no reciben remesas y siguen cobrando las jubilaciones y pensiones en bolívares, lo que por supuesto no les alcanza para atender sus necesidades mínimas de medicinas y alimentos. Nadie puede entender en la región, que mientras aumenta la desnutrición, niños y ancianos mueren por desnutrición, se esté ocultando la comida con fines políticos y proselitistas, lo que constituye una violación de los derechos humanos a esa población que se encuentra totalmente desasistida. Sugerimos a las ONG’s, que soliciten a los Comisionados de Derechos Humanos de la Bachelet, que se encuentran en el país, investigar y comprobar que hay en los galpones de de la zona II de Transguiso, a lo mejor se llevan una sorpresa.

*****

A propósito, en el caso de esta empresa de transporte masivo, cada día se hacen más largos los tiempos de espera de los usuarios, debido a la disminución de unidades, muchas de las cuales permanecen paradas por falta de repuestos; asimismo, a pesar de las denuncias no se ha hecho absolutamente nada para que haya alguna comodidad entre los pasajeros mientras esperan la llegada de los autobuses, siguen llevando el sol parejo. Los observadores aseguran que a la empresa no se le está prestando la atención debida, debido a las diferencias que existen entre Carmelina y el burgomaestre achocolatado, las cuales son públicas, notorias y visibles; sin embargo, se estima que este problema personal y político entre ellos deberían dirimirlo frente a frente, cara a cara, sin causarle problemas a terceros que no tienen ninguna culpa de estas diferencias, que al final del día también le causan mucho daño al proceso revolucionario, cada día más desacreditado, como consecuencia del incumplimiento de promesas, de no resolverle los grandes problemas como agua, electricidad, gas, transporte, gasolina, seguridad a los venezolanos.

*****

Queremos insistir, tomando en consideración que el estado Lara es uno de los principales productores de Cocuy de centro occidente, y ante el aumento de las muertes, por el consumo de estos brebajes elaborados en alambiques clandestinos, sin ningún tipo de control sanitario y comercializados a precios muy solidarios, en recomendar a los consumidores, no exponer su salud, ya que de acuerdo con personas conocedoras del proceso, presuntamente están utilizando para acelerar la elaboración, úrea que es un abrasivo y alcohol absoluto, de tal manera que quienes comercializan este tipo de bebidas espirituosas, están envenenando a las personas, las cuales debido a su escaso poder adquisitivo, adquieren por cuatro lochas cualquier cosa embotellada, sin pensar en el riesgo que corren. Nos relatan el caso de una persona que se bebió unos tragos de estos licores adulterados el 1° de enero, perdió el conocimiento y despertó el pasado 10 del mes en curso. No es usual en esta sección recomendar ningún comercio para sus compras, pero nos atrevemos a sugerir que cuando vayan a adquirir Cocuy, háganlo de marcas conocidas y en licorerías establecidas.

Juan Bautista Salas