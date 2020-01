AN: Inflación de 2019 terminó en 7.374%

La inflación durante todo el año 2019 fue de 7.374,4%, según cifras de la Comisión de Finanzas de la AN y solo en diciembre se posicionó en 33,1%.



Así lo dijo el diputado Ángel Alvarado, en voz de la comisión, quien detalló que si bien la inflación no sobrepasa el 50%, «nos mantenemos en una senda de inflación alta».

En declaraciones a la prensa, Alvarado subrayó que «para una recuperación económica que permita que el salario alcance niveles de América Latina, hace falta que crezca la producción petrolera y una reestructuración de la deuda y todo eso pasa por la AN, por el reconocimiento de la AN. Mientras los que están en el poder no la reconozcan, el venezolana es el que va a sufrir las consecuencias».

Sobre el petro, el diputado señaló que en la medida que se siga tratando de implementar, «los efectos van a ser muy importantes sobre el tipo de cambio porque funciona como cuasibolívar y en la medida que se active, hay presión sobre el tipo de cambio».

«El petro solo es intercambiable por bolívares y cuando eso pasa, tiene que venir al sistema financiero y eso es lo que hace que la moneda se siga devaluando. Si suspeden el petro, los pensionados se quedan sin pensión y si lo activan, todo el mundo sufrirá la devaluación. Maduro se ha entrampado y eso genera ciertas complicaciones», advirtió Alvarado.