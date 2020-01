Luis Parra: “La votación evidente no deja en acta los nombres que votaron”

Quizá no haya manera de que Luis Parra evite ser cuestionado una y otra vez sobre la cantidad de votos que, según afirma, lo eligieron como “presidente” de la Asamblea Nacional. Y es que las cuentas no cuadran, ni en esa designación ni en las afirmaciones de cuántos diputados opositores han decidido, como él, “rebelarse”. En el despacho presidencial del Palacio Federal Legislativo, custodiado por casi dos decenas de escoltas, recibe a TalCual para una conversación larga que aborda desde sus respaldos hasta sus intenciones políticas, pasando por denuncias de corrupción y contradicciones en el discurso que él y lo suyos han blandido

-El 6 de enero usted dijo sobre los votos que lo eligen: “La lista la tiene Héctor Aguero, por haber dirigido el debate”. El 7 de enero dijo a CNN en Español: “La votación fue a mano alzada por mayoría evidente”. Y el 8 de enero le dijo a la agencia EFE que estaban recopilando videos para ver quién había alzado la mano para votar por usted. ¿Existe o no una lista de personas con los nombres de los 81 diputados que usted afirma votaron por usted?

-Nosotros tenemos que en principio aclararle a todo el pueblo de Venezuela, a los que todavía tienen ese sector de dudas, que nosotros cada vez que ingresamos a cualquier sesión, ordinaria o extraordinarias, allí se toma una lista. Tú firmas como diputado. Esa firma y esa lista la estaba recogiendo el diputado Stalin González con la secretaria de cámara porque se supone que ellos iban a dar el acto de instalación. El quórum reglamentario para instalar esta sesión, como lo dice esta Constitución, es distinto a un acto de una sesión ordinaria o extraordinaria. El acto de instalación tiene hora, fecha, día y lugar. Es todos los 5 de enero, o el día próximo inmediato, tiene nada más y nada menos que el palacio federal legislativo, a las 11 de la mañana en el salón de sesiones del hemiciclo. Eso está allí…

-Sí, pero no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando por los 81 votos y la lista.

-Ya voy. Es para que puedas entender dónde están los 81 votos. Antes de entrar al parlamento, 30 diputados hicimos una rueda de prensa donde dijimos, vinimos aquí a conformar una alternativa democrática y la vamos a someter como una formula a la consideración de la plenaria (…) Después de que llegamos ahí, como no hay la intención sino de boicotear lo que era el proceso de instalación, comienza a retomarse el procedimiento para la elección del acto de instalación del primer periodo de sesiones, por analogía, que es que se designe al diputado de mayor edad, en este caso fue Héctor Aguero, como director de debates. A Edgar Zambrano y a Stalin González no les dio la gana de instalar porque sencillamente no tenían los votos (…) Si yo no te hago esta narrativa, no vas a entender después una cosa con la otra. Por eso yo digo paso a paso qué fue lo que ocurrió porque me estás preguntando qué ocurrió.

-Le estoy preguntando si veremos o no la lista de los diputados.

-Lo que ocurrió tiene que ver con lo que yo voy a concluir. Entonces, si tú no explicas esto, la gente va a decir “bueno, pero cómo llegaste a esto”. 84 votos es lo mínimo requerido para el quórum reglamentario, ellos argumentaron que no había quórum. Si argumentaron que no había quórum, tenían un recurso parlamentario: solicitar la verificación nominal, pero eso no lo voy a solicitar yo, son ellos quienes tienen la duda.

-El punto es los 81 nombres.

-Bueno, ahí estamos 30 que conformamos una fórmula distinta y 51 del PSUV. Ahí están los 81 votos. Yo te puedo decir que con la decisión que se tome a nivel parlamentaria hay dos formas de hacerlo. Por votación nominal, que ahí se expresa la lista, y la votación por mayoría evidente.

-¿Los 81 nombres se van a hacer públicos o no?

-La votación evidente no deja en ningún registro de acta los nombres que votaron.

-Usted le dijo a NTN24 el jueves que pensaron tenía 86 diputados en un principio, 86 votos a favor. Si no hay una lista, ¿cómo corroboraron que no eran 86 sino 81?

-Porque tú le preguntas a tu jefe de fracción a quién más sumamos en la votación. No pudimos lograr los 10 más, o los cinco que nos habían dicho “mira, yo dependiendo del escenario voto por ustedes calladito”. Había otros que habían prometido abstenerse, y eso también sumaba para nosotros una votación importante.

2. El Dip. José Brito denunció que fueron publicados no solamente los teléfonos de los parlamentarios, también los de sus familiares "a mi hija la han llamado para amenazarla de muerte… la familia es sagrada" Por esa razón se han abstenido de publicar la lista de votantes pic.twitter.com/0vOONUCoek — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 10, 2020

-El diputado José Brito ha dicho, según cita la periodista Madelein García de Telesur, que así como ellos han recibido amenazas, publicar los nombres sería exponerlos a esas mismas amenazas. Esas son razones distintas a las que usted nos dice.

-Bueno, cada quien tiene la percepción de poder decir… Mire, hay unos que nos dicen que no quieren llegar al Parlamento porque corremos el riesgo de que nos agredan los colectivos. Hay otros que dicen que tenemos que retomar el camino parlamentario y la normalidad. Lo que sí te puedo dar certeza es que nuestros votos están y vamos a seguir viniendo al Parlamento y sesionando. Ya el 5 de enero es pasado.

-En base al total de diputados electos en 2015, ¿por qué toman como mínimo necesario para elegirlo 81 y no 84? ¿Tiene que ver con la desincorporación de los diputados de Amazonas?

-El quórum se hace con los diputados presentes. La votación se hace si hay 84, 86. Con la mitad más uno de esos 86, o sea con 44 ya es válida la decisión. Es distinto a que los 86 voten por mí. Esos son dos temas distintos. Con los presentes, si la sesión tiene 90 diputados, son que más que suficiente quórum porque somos 167, incluyendo los de Amazonas, que por cierto, nosotros no los excluímos.

-¿Para usted los diputados de Amazonas son diputados de pleno derecho?

-Siempre han sido diputados para nosotros, de derecho, legítimos. Para lo que no han sido es para el TSJ, para el régimen de Nicolás Maduro y hasta para la propia directiva que ha pasado, que los ha desconocido, que hasta les pidieron que se desincorporaran. Imagínate la burla que se le hace a esos compañeros diputados.

-Usted habla de 51 diputados del PSUV. La junta directiva de Guaidó registró 49, porque por ejemplo Francisco Torrealba asumió cargo de ministro.

-Bueno, pero es que Francisco Torrrealba tiene un suplente. Él perdió su condición, lamentablemente, por estar asumiendo otros cargos. Mira, quien le dio entrada al PSUV fue la administración pasada. No fue Luis Parra (…) Ellos fueron los que convalidaron votaciones conjuntas y desde allí fue que se incrementó nuestro reclamo, como la fracción 16J que se los dijo claramente, que cómo iban a permitir la entrada de esos diputados después de que se habían ido del Parlamento.

-Hay un video en el que Torrealba le ordena sentarse e, incluso, creo que es Oscar Figuera, quien le dice que se quede ahí “defendiendo esa mierda”. Cualquiera pudiera pensar que está recibiendo órdenes del chavismo.

-A mí no me manda ni Torrealba, ni Julio Borges, ni Henry Ramos, ni Trump ni nadie. Yo actúo de conciencia libre.

-Usted afirma que existen 30 diputados que forman parte de los apoyos que tiene. Hasta ahora se ha sabido de 18 nombres entre principales y suplentes, con cuatro más que están en veremos. ¿Usted confirma que José Sánchez “Mazuco”, María Teresa Pérez, Chaim Bucarán y Ramón Flores están de acuerdo con la opción que usted representa?

-Pero tienes que preguntarle a ellos, no me lo preguntes a mí. El problema no es numérico.

-Aquí hay 18 nombres, usted afirma que son 30. ¿Dónde están los otros 12?

-Bueno, tú los vas a ver cuando llegue el momento. Porque nosotros vamos a seguir sesionando. A cada diputado tú tienes que preguntarle con quién está usted. Cuando llegue el momento de la nueva sesión, tú vas a ver diputados (…) Acciones parlamentarias donde levanten la mano van a seguir existiendo en la cámara.

-¿Por qué no nombrar quienes son los 30 diputados que lo respaldan?

-Porque eso es evidente. El problema para nosotros no es tener o no tener diputados. El problema para nosotros es que ahí hubo un hecho parlamentario que firmaron diputados, que levantaron la mano. Eso no lo digo yo. Nuestra fracción no va a tener 30 diputados, vamos a trabajar para que tenga 70.

-Usted escribió en Twitter el 13 de diciembre: el chavismo allana inmunidades para tomar por asalto a la AN y el 16 de noviembre dijo en televisión en Yaracuy que “ellos han decidido destruir la AN, la han asaltado y fueron ellos los que terminaron incorporándose”. Eso en referencia al PSUV. ¿Qué se siente recibir los votos de ese partido?

-Lo mismo que se siente cuando fui candidato a la gobernación (de Yaracuy) y muchos chavistas que nos agredían, nos gritaban en la calle, después se dieron cuenta de que nosotros somos una opción de encuentro y de cambio. Es una gran satisfacción. Distinto es que tú me veas a mí votando por ellos. Nosotros somos una junta directiva de oposición.

-¿Usted considera a Nicolás Maduro un dictador? Así lo calificó en su Twitter, tan solo en noviembre, los días 22, 21, 16 y 9.

-Lo mantengo. Quien viole la constitución y crea que con medidas autoritarias pueda silenciar a la disidencia, es un dictador. Ahora, queremos allanar de ahora en adelante el camino del encuentro nacional, del entendimiento, y acabar con la confrontación de poderes. Tenemos 21 años de confrontación y ningún año de soluciones.

-¿Una AN dirigida por Luis Parra tiene como objetivo “cesar la usurpación”?

-No es solo cesar la usurpación. Venezuela es más que los polos. Decidimos dar el paso desde la Asamblea Nacional para sacar del secuestro al país en el que la tienen ambas cúpulas. Quedarnos en la etiqueta de traidor, usurpador, legítimo o ilegítimo, no ayuda. Queremos resolver los problemas entre nosotros; que los gobiernos del mundo en vez de injerencia ayuden a consolidar la vía electoral, sin atajos; acabar con la polarización; no prestarnos más nunca para la confrontación.

-¿Usted considera a Juan Guaidó como presidente encargado de la República?

-Al día de hoy considero que es un diputado que tiene que dejar los caminos de la locura, volver a la sensatez, volver a la normalidad y que cumpla sus funciones como diputado.

-¿Eso no es desconocer una decisión de la plenaria de la Asamblea?

-Eso se revisa, eso no es un hecho.

-¿No lo debería revisar la plenaria que fue la que decidió?

-Lo tiene que revisar cada uno. Tú sabes que, hasta el último momento, nosotros por acatar la línea de disciplina partidista le decíamos “epa, búsquenos en la Constitución dónde está esa autoproclamación”, y empezamos nosotros con los errores. Entonces, no ocurrió ningún tipo de rectificación. En la plenaria se aprobó también el cese de la usurpación, ¿qué van a hacer si no lo han logrado?

-En la plenaria también se aprobó el Estatuto de Transición. ¿Sigue vigente?

-Todos los actos parlamentarios que tengamos que revisar para que podamos reencontrarnos, para acabar con la polarización, los tenemos que hacer. Este es un camino que decidimos transitar desde cero. El pasado, pasado es. Estamos obligado a normalizar la vida de los venezolanos.

-Rusia y Nicolás Maduro han reconocido su elección. Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, Conferencia Episcopal y otros la han desconocido. ¿Qué apoyos ha recibido usted?

-Mira, los primeros apoyos de mis compañeros diputados que decidimos dar un paso. Eso es lo que más me importa porque es una decisión legítima, una decisión tomada. El apoyo de nuestros seguidores, de sectores afectos al régimen de Nicolás Maduro que dice que por fin pueden tener a alguien por lo menos sensato con quien puedan encontrarse, de sectores que todos los días vienen y yo los recibo, de los sectores laborales, sobre todo a la masa laboral de este parlamento que es victima de la confrontación.

-¿Cómo actuará siendo que buena parte del reconocimiento internacional no lo acompaña?

-Actuando con la verdad. Ellos son libres de apoyar a los que les dé la gana, a los que realmente llenen las expectativas de sus intereses. Lo que sí están obligados es a respetar las decisiones autónomas de un poder.

-¿Hubo presiones de Rusia para que Guaidó fuese desplazado, como se ha denunciado?

-Mira, yo ni siquiera conozco al embajador de Rusia.

-¿Si a su escritorio llega una solicitud de aval a una operación financiera de deuda con Rusia la procesa, la apoyaría, la discutiría?

-Todo lo que conlleve al acatamiento y a que volvamos a la Constitución, lo voy a hacer. Cada vez que nos metemos en los caminos extremistas, de la locura y de las batallas finales y de la confrontación, no gana nadie.

-A su juicio, ¿la Asamblea Nacional está en desacato?

-Por supuesto que eso es un invento que hizo el TSJ. A mi juicio nunca ha estado en desacato, pero es un hecho político y es una realidad que está ahí. ¿Cómo hacemos para acabar con la confrontación de los poderes? Personalmente voy a ir al TSJ a decirle que cómo hacemos para entonces comenzar a llegar a la sensatez y enrumbar el país.

-El TSJ había dicho que el cómo hacemos era que Henry Ramos volviera a la presidencia, desincorporara a los de Amazonas. ¿Ya ese camino para usted está descartado?

-Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no quisieron hacerlo porque no tienen intenciones de allanar el camino para acabar con el desacato. Nosotros estamos obligados a hacerlo. Yo te soy muy enfático en esto. Hay gente que tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas y no las hizo porque primero están sus intereses, estaban tutelados, eran dependientes de un lado y de otro. Nosotros queremos trabajar por una Venezuela unida y feliz.

-¿Usted está dispuesto a operar -suponiendo que quienes apoyan a Guaidó no vienen más- con esos 81 diputados que nos comenta de 167?

-Pregúntame a mí, que he sido testigo de excepción, cuántas sesiones han hecho ahí sin quórum. La función parlamentaria no es nada más estar en la cámara. La acción parlamentaria es las comisiones de trabajo, el rol que tenemos como parlamentario de control. Nosotros vamos a funcionar con el quórum reglamentario. Así como el gobierno trató de despellejarla, de destruirla, si el otro sector cree que tiene la oportunidad de hacerlo, ya tú vas a ver lo que va a ocurrir. Nosotros vamos a volver a la normalidad.

-Usted ha dicho que su distanciamiento con la fracción de Juan Guaidó comenzó luego del 30 de abril. Sin embargo, hasta noviembre usted siguió la narrativa de Juan Guaidó y de su partido. El cambio vino a partir del 1° de diciembre cuando salieron unas acusaciones de corrupción. ¿Por qué a partir de allí y no antes?

-Porque nosotros descubrimos allí que no había intención de rectificación. Antes de terminar el primer periodo de sesiones, que culminaba el 15 de agosto, le dijimos (A Guaidó) 70 diputados y un poco más que firmaron una carta, que queríamos una reunión. No quisieron rectificar. ¿Qué se les ocurrió? Cuando yo le dije a mi partido que yo aspiraba la primera vicepresidencia del Parlamento en esta nueva etapa, y que no iba a apoyar a Juan Guaidó, entonces armaron todo un plan, orquestado con un medio de comunicación, Armando.info y el periodista Roberto Deniz, que todavía estoy esperando que presente las pruebas. Montaron esa olla (…) porque sabían que ya yo estaba capitalizando lo que era una opción para irrumpir y surgir como una alternativa democrática.

-¿Usted le dijo a EFE en una entrevista que siempre se dedicó al comercio informal, que es técnico agropecuario y administrador de empresas. ¿Estoy en lo correcto?

-Sí.

-¿Usted tiene relación con la empresa Agroparr 78, una comercializadora en Yaracuy?

-Mira, pueden revisar el registro, si existe.

-Existe. De hecho, tiene cuenta en Instagram @agroparr78CA, y usted la sigue en Instagram (al momento de hacer la entrevista).

-Yo puedo seguir muchas cuentas. Usted me está diciendo si yo soy el propietario, te estoy diciendo no, investiga.

-¿Usted es propietario de la yegua “Carmen Castorila”, cuyo jinete es Jaime José Azuaje, y que ha sido patrocinada por Agroparr78 en torneos de coleo en Yaracuy?

-Definitivamente yo con chismes de baja monta… yo a eso ni siquiera me voy a molestar en contestarte (…) Cuando te digo que es un chisme es porque te estoy negando que eso es así.

-¿La camioneta Fortuner 2019 blanca que usted usa, según se ve en un video publicado por usted mismo en Twitter, es suya?

-Yo no tengo por qué decirle a la gente en qué carro me monto, quién es el dueño. Yo publiqué que me bajé de un carro, como he llegado aquí y me he bajado de otro.

-¿No es suya?

-No es mía. Pero lo que no puedo es decirle a la gente es de mi vida privada. Que si yo compré un televisor, que si tengo una licuadora, que si utilizo un teléfono. Eso no se lo tengo que decir yo a nadie. Mi vida privada no tiene por qué mi cargo exponerla a la luz pública, porque por ejemplo tú eres periodista y yo te digo “mira, tú tienes una cuenta bancaria, cuánta plata, quién te paga”. Para cosas como esas es que yo les digo a los periodistas que no podemos prestarnos. Tú puedes preguntar, lo que yo no acepto es que de mi vida privada afirmen cosas sin tener pruebas.

-¿Es cierto que usted es propietario de una finca en la localidad de Guama, municipio Sucre del estado Yaracuy.

-Yo no tengo finca. Quisiera tener oportunidad para que más de ocho millones de hectáreas que están improductivas, porque de eso sí conozco, es ponerlas a producir, sean mías o no.

-Usted se califica en su Twitter como justiciero. ¿Usted se considera todavía miembro de Primero Justicia?

-No hay nadie que pueda quitarme el sentimiento amarillo. El sentimiento amarillo va en los valores de cada militante. Y cada militante lo tiene que defender como defiende el derecho a la vida, el derecho a la comida.

-Pero la membresía, más allá del sentimiento.

-Obviamente han tratado desde la junta nacional de violar mis derechos políticos, que los voy a resarcir y los voy a pelear en las instancias que sean, dentro y fuera del país, para hacerlos valer y hacerlos respetar. Primero Justicia no es Julio Borges, Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa, ninguno de ellos. Primero Justicia es un valor que lo dice su nombre, justicia. Y no puedes cometer injusticias porque eso sí te autoexcluye de un valor que es el sentimiento amarillo.

-La autoexclusión está en el artículo 10 de los Estatutos de Primero Justicia. El artículo 11 dice que se fundamenta en contravenir la línea partidista de forma pública. La línea partidista era votar por Juan Guaidó, y usted la contravino.

-¿En qué momento aprobaron votar por Juan Guaidó? Que me digan la fecha de cuando aprobaron votar por Juan Guaidó.

-¿Usted pudiera presentar este asunto de la membresía en Primero Justicia ante el TSJ?

-Cuando tú defiendes tus derechos políticos, lo haces en todos los terrenos. En lo institucional, en la calle, con tus cuadros, en los medios.

-¿Aceptaría usted que el TSJ le entregue la representación y los símbolos del partido para participar en unas elecciones parlamentarias?

-Yo acepto que todo lo que vaya en beneficio de indemnizar nuestra posición política, siga su curso. Que no tengan duda que esas acciones todos los militantes de PJ nos las estamos reservando porque las vamos a hacer valer, porque nadie es dueño de Primero Justicia.

-¿Usted puede confirmar si viajó a Bulgaria en abril de 2019, junto a otros diputados, y decir el objetivo de ese viaje?

-Claro que viajé a Bulgaria. Viajé con tanto orgullo porque el 23 de enero (de 2019) en mi estado hubo más de 142 presos. Allá denuncié en todos los parlamentos del mundo la violación de los derechos humanos y solicitar la investigación de si estos que están como violadores de derechos humanos en mi estado tenían cuentas allá para que les fueran congeladas, confiscadas.

-¿Quién lo acompañó a Bulgaria?

-Los diputados de (la Comisión de) Contraloría. Ellos iban a meter unas denuncias y les dije que yo quería ir. La primera condición es que tú tienes que buscar tus mecanismos de pago. Actué con un medio de comunicación, con Carlos Herrera, que nunca me ha censurado.

-¿Carlos Herrera fue con usted a Bulgaria?

-Fue como periodista. Fue a cubrir una fuente porque le dijeron que habría un tubazo con unas denuncias. Yo le dije “epa, ¿tú también vas al viaje? Pues bienvenido porque yo quiero que me saquen la mía de los nombres de mi estado que estoy denunciando”.

-Usted publicó el 2 de diciembre el audio de la conversación con Roberto Deniz, que incluye una frase que se ha hecho emblemática de su carrera: “Yo puedo estar en un viaje con cinco diputados y 10 putas y no tengo por qué decirte a ti si salí o entré”. Ahora lo identifican por esa frase.

-La gente es libre de hacer y de pensar lo que quiera. Lo que sí te puedo decir es que yo, en mis conversaciones relajado, dime a quién no se le sale un epíteto, una grosería, una ocurrencia, en una conversación privada. Yo soy de carne y hueso, como, bebo, camino, duermo, yo soy un humano igual que todos.

Lo digo y lo asumo con seriedad, transparencia y responsabilidad no tengo nada que ver con la CP de Contraloría: estoy dispuesto y me someto a cualquier investigación, y todos lo saben comenzando por nuestros jefes.

Aquí la prueba de lo que trataban montar https://t.co/x8jvEp86DI — Luis Eduardo Parra R (@LuisEParra78) December 2, 2019

-¿Usted se siente en peligro?

-Siempre peligros van a existir.

-Se lo pregunto porque hay por lo menos 15 escoltas hasta la puerta de su oficina.

-Es como que tú le digas a un representante de un poder, por qué carga escoltas. Es de acuerdo a la responsabilidad de Estado. Pregunta cuántos acompañan la seguridad presidencial. Nosotros tenemos lo que tenemos aquí. Lo que sí te digo es que en el Parlamento no vamos a permitir más nunca violencia. Aquí no hay derecho de agredir, ofender ni andar asediando a nadie. Al pueblo, que no se preste porque después las cúpulas los dejan solos.

