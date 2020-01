Joker lidera nominaciones a los Oscar 2020 #13Ene

En la nueva edición de los premios al séptimo arte, The Joker domina la categoría de Mejor película al #Oscar2020 cuenta este año con nueve nominaciones entre las que se destacan: The Irishman, Marriage Story, 1917 y Once Upon a Time in Hollywood.

La 92ª edición de los premios Oscar se realizará el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, al igual que el año pasado, no tendrá presentador.

Los nominados de la 92.ª edición de los galardones son los siguientes:

Mejor película: ‘Ford v Ferrari’ (‘Contra lo imposible’ en Hispanoamérica y ‘Le Mans ’66’ en España); ‘The Irishman’ (‘El irlandés’); ‘Jojo Rabbit’; ‘Joker’ (conocida como ‘Guasón’ en Hispanoamérica); ‘Little Women’ (‘Mujercitas’); ‘Marriage Story’ (‘Historia de un matrimonio’); ‘1917’, ‘Once Upon a Time…in Hollywood’ (‘Érase una vez en Hollywood’ en España y ‘Había una vez en Hollywood’ en Hispanoamérica), ‘Parasite’ (‘Parásitos’).

Mejor director: Martin Scorsese por ‘El irlandés’; Todd Phillips por ‘Joker’; Sam Mendes por ‘1917’; Quentin Tarantino por ‘Había una vez en Hollywood’ y Bong Joon-ho por ‘Parásitos’.

Mejor actriz: Cynthia Erivo por ‘Harriet’; Scarlett Johansson por ‘Historia de un matrimonio’; Saoirse Ronan por ‘Mujercitas’; Charlize Theron por ‘Bombshell’ (‘El escándalo’) y Renée Zellweger por ‘Judy’.

Mejor actor: Antonio Banderas por ‘Dolor y Gloria’, dirigida por Pedro Almodóvar; Leonardo DiCaprio por ‘Había una vez en Hollywood’; Adam Driver por ‘Historia de un matrimonio’; Joaquin Phoenix por ‘Joker’ y Jonathatn Pryce por ‘The Two Popes’ (‘Los dos papas’).

Mejor actor de reparto: Tom Hanks por ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ (‘Un buen día en el vecindario’); Anthony Hopkins por ‘Los dos papas’; Al Pacino y Joe Pesci, ambos por ‘El irlandés’ y Brad Pitt por ‘Había una vez en Hollywood’.

Mejor actriz de reparto: Kathy Bates por ‘El caso de Richard Jewell’; Laura Dern por ‘Historia de un matrimonio’; Scarlett Johansson por ‘Jojo Rabbit’; Florence Pugh por ‘Mujercitas’ y Margot Robbie por ‘El escándalo’

Mejor película extranjera: ‘Corpus Christi’ (Polonia); ‘Honeyland’ (Macedonia del Norte); ‘Les Miserables’ (Francia); ‘Dolor y Gloria’ (España) y ‘Parásitos’ (Corea del Sur).