Colectivos armados transitan los alrededores del Palacio Federal Legislativo #15Ene

El grupo de colectivos armados del régimen chavista que está asediando los alrededores del Palacio Federal Legislativo atacó violentamente a la caravana de los diputados de la Asamblea Nacional que se dirigían al Parlamento. A través de un video difundido por las redes sociales se detalla cómo uno de estos sujetos golpea el vidrio trasero de un vehículo, haciendo que este se rompa por completo. Los momentos que se viven en Caracas son de alta tensión. . Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Colectivos #Régimen #Chavistas #Problemas #Calle #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #15Ene