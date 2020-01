VIDEO Hoy el regalo a los docentes “es el hambre” #16Ene

View this post on Instagram

El futuro de una nación depende -en gran parte- de la educación. Pero esta atraviesa momentos de oscuridad en Venezuela debido a la gran crisis que agobia a todo el país, pero de manera muy específica, al gremio de docentes. Los profesores han tenido que mantenerse de pie, luchando por sus mejoras en las condiciones laborales y económicas, y aunque no han recibido ningún tipo de respuesta por parte del régimen de Maduro, estos siguen dando lo mejor de sí, pensando en los niños y jóvenes de Venezuela, esforzándose día tras día, apelando a la vocación. Sin embargo, luego de conmemorarse el día nacional del maestro, este pasado miércoles 15 de enero, el gremio de docentes recordó las difíciles condiciones laborales y económicas por las cuales están atravesando. Así lo expresó la profesora Carmen Montes, quien comparó lo que significaba ser profesor en décadas anteriores a lo que se convirtió en la actualidad. "Antes, en el día del maestro, los sindicatos agazajaban a sus afiliados, regalos para sus afiliados. En este momento el regalo que tenemos es el hambre en la calle, la desesperación que tenemos los maestros", enfatizó Montes. Además, aseveró que pese a todas las dificultades a las que se enfrentan, seguirán luchando y buscando una solución para todos los profesores y para todo aquel que se beneficia y se benificará de una buena educación. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez y José Enrique Arévalo . Lea más detalles en www.elimpulso.com