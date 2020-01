Alfonso Marquina: Si en Venezuela hubiese justicia Goyo Noriega debería estar preso

Si existiera justicia en Venezuela, que lamentablemente no existe, por ahora, el señor Goyo Noriega debería estar siendo investigado y amenazado de ser detenido por delincuente y mentiroso, aseguró el diputado de Primero Justicia, Alfonso Marquina, a quien intentaron sobornar en el mes de diciembre.

Advierte que Noriega no es solo un “judas”, sino que traicionó los principios fundamentales del pueblo de Venezuela, al vender su dignidad por 30 monedas de oro, “pero además es un delincuente que incurrió en el delito de pretender sobornar a un diputado para beneficio propio, lo cual esta previsto en la Ley de Corrupción y por eso debería estar siendo investigado y procesado”.

Marquina señaló que Noriega es un gran mentiroso, a la ve que se plantea, cómo se atreve a decirle a los venezolanos que esa no es su voz, cuando eso se puede resolver científicamente con cualquier mecanismo para descifrar e identificar voces.

“Pero lo lamentable es que también saliera a mentir de manera ta descarada diciendo que no se ha reunido conmigo. Quiere recordar que el jueves 12 de diciembre usted me invitó a desayunar en el Hotel Tamanaco, donde por cierto estuvo alojado durante todo el mes de diciembre , así que yo me pregunto, cómo es que usted hoy dice que no tiene ni para pagarse sus medicinas, pero si para pagar su estadía en uno de los hoteles más caros de Caracas.

Ya basta de tantas mentiras, tenga hidalguía y asuma su responsabilidad, el pueblo de Venezuela no solo merece la verdad, sino también que se haga justicia, y usted más temprano que tarde tendrá que rendirle cuentas a la justicia”, dijo el parlamentario.

Marquina admite que solo el hecho de haber dado a conocer el audio, ya era suficiente riesgoso, pero ante el riesgo personal y de su integridad decidió hacer publica esta denuncia; recordando asimismo que hay jurisprudencia del TSJ admitiendo estas grabaciones como pruebas en algunos casos muy sonados, como el caso Lamaletto.

“De manera que si hay justicia en Venezuela, que en estos momentos, lamentablemente no la hay, por ahora, Noriega debería esta siendo investigado y amenazado de detenido por delincuente, y por supuesto, también la camarilla, la banda que lo acompaña encabezada por Luis Parra, pero también debería investigarse de dónde salieron esas cuantiosas cantidades de dinero para comprar conciencias”, señaló Marquina.