Profesor Luis Arroyo: Horarios especiales es por falta de condiciones para dar clases en Lara #23Ene

Este jueves se llevó a cabo una protesta por parte de los docentes del estado Lara a propósito de una citación que tenían ante el Tribunal 9° de la entidad por una denuncia interpuesto por parte de un grupo de padres y representantes afectos al régimen en el cual reclamaban clases completas y mayor compromiso por parte de los maestros ante las constante suspensión de clases por las protestas que estos llevan a cabo por sus mejoras salariales.

A propósito de esto el profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Lara, confirmó a Elimpulso.com que los docentes acudieron a la cita en compañia de los docentes de la entidad, donde plantearon las verdaderas razones del plan de contingencia que llevan a cabo los docentes por la falta de condiciones para impartir clases en todas las instituciones educativas del estado.

“Dejamos claro que los horarios especiales que se vienen llevando a cabo se presentan porque no hay condiciones ni laborales, ni de infraestructura ni mucho menos de insumos para impartir clases en cualquier institución educativa del país. No hay papel, no hay agua, no hay luz, no están las condiciones mínimas para dar clases”, dijo Arroyo.

Arroyo indicó que en esta oportunidad los educadores fueron asistidos por dos abogados de la ONG Movimiento Vinotinto. Por su parte el grupo de representantes fueron asistidos por dos abogados de la Gobernación y dos abogados de la Zona Educativa del Estado Lara.

Ningún medio de comunicación tuvo acceso a los tribunales a pesar de que estos son actos públicos y en el cual pudieran estar presente cualquiera persona.

Arroyo indicó que la audiencia fue pospuesta para el próximo lunes 3 de febrero porque la sala estaba disponible hasta las 11 de la mañana.

El lider de la coalición sindical denunció que la intención del régimen es eliminar los sindicatos para violar el derecho a la protesta de todos los docentes.

Asimismo indicó que el 3 de febrero continuarán presentado pruebas de las condiciones precarias que motivan los horarios especiales aplicados por los docentes.