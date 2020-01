Diputada Salanova: No se atendió de manera adecuada tragedia en Cagua #24Ene

La Diputada a la Asamblea Nacional Karin Salanova denuncio en el programa Al Dia con Sergio conducido por el periodista Sergio Novelli que la tragedia de Cagua no se logró atender al momento por la falta de recursos y equipos.



“No había ambulancias… no hubo cómo atenderlos de manera adecuada, porque no hay unidades de quemados en Aragua”, aseguró Salanova. Además reclamó que “en el momento en que ocurrió el suceso… el Gobernador de Aragua debió enviar un helicóptero de inmediato”.



Aproximadamente a las 4:00 de la tarde, el fuego comenzó a crecer, el humo se extendió y unos gritos inundaron el ambiente, la diputada lamentó es que eran 11 menores de edad y estaban jugando en la zona.

Entre lágrimas, la diputada @karinsalanova denunció la tragedia en #Cagua: "¿Esos niños qué hacían ahí? Buscando comida, buscando caña, buscando conejos".



Denunció negligencia por parte de las autoridades del estado Aragua.



Vía @VPITV @SergioNovelli #24Ene pic.twitter.com/U0eBcQREHg — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 24, 2020