Así fue recibido este sábado Juan Guaidó en el aeropuerto de Barajas, España, previo a lo que será la concentración con ciudadanos venezolanos en la plaza Puerta del Sol de Madrid. . El Presidente (E) se reencontró con Lilian Tintori, Antonio Ledezma, el embajador Antonio Ecarri, entre otros líderes y personalidades tanto de Venezuela como de España. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: @AnyelitzYanez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Guaidó #España #Concentración #Democracia #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Ene