Aproximadamente a la 1:30 de la tarde de este domingo se registró un siniestro en la Av. Ribereña de Barquisimeto, cerca del distribuidor Las Damas. Dos vehículos colisionaron y posteriormente estallaron. . Se estima que 5 personas fallecieron en el accidente, 4 de ellos calcinados. . Fuentes informan que los bomberos ya se encuentran en el lugar. . Noticia en desarrollo… . . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Gabriel Oropeza . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Accidente #Siniestro #Choque #Ribereña #Vehículos #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #26Ene