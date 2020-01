Familiares de pacientes del HCUAMP denuncian falta de insumos médicos #30Ene

Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto, denuncian falta de insumos médicos en ese centro de salud, por lo que se ven en la necesidad de comprarlos.

“Me pidieron desde insulina, soluciones, yelco, gasas, varias cosas. No lo pude comprar todo porque el dinero no me alcanza”, expresó la señora Belkis Martínez, familiar de un paciente diabético.

“Estamos desde el domingo en la noche y el hospital no cuenta con insumos y debemos comprar todo”, relató a Elimpulso.com Nairobith Virguez.

La misma opinión tiene la señora Antonia Soto, quien tiene diez días durmiendo a las afueras de la emergencia del Hospital Central sobre un cartón. “Todo nos ha tocado comprar y la atención del personal tampoco es buena”, puntualizó.