Froilán Barrios: Maduro está desnacionalizando Pdvsa

Solapadamente, este régimen ha venido desnacionalizando a Petróleos de Venezuela S, A (Pdvsa), al suscribir convenios con empresas de China, Rusia y otros países.

Al respecto Froilán Barrios, profesor universitario y secretario general del Movimiento Laborista, dijo que la situación de la industria petrolera es muy grave porque, además de haberse desprendido del personal competente, la empresa fue administrada al capricho primero de Hugo Chávez y, luego, a la debilidad de Maduro, que se la confió a los militares que no tienen experiencia, ni son profesionales en la materia. Desde luego, en todo estos veinte años ha aflorado la corrupción al punto de que el propio ex ministro de petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, declaró olímpicamente que se habían perdido 700 mil millones de dólares en diez años.

El cuadro deplorable de Pdvsa puede resumirse en los aspectos siguientes: