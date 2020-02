Reportan 80% de desabastecimiento en medicamentos #31Ene

En una entrevista en TVVenezuela, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, informó este viernes que la escasez de medicinas en Venezuela alcanza un 80%.

Manifestó que las medicinas que hay en los anaqueles no es por la “súper producción”, sino porque el ciudadano al ver su precio, no posee el dinero completo.

“El nivel de falla debe estar en 80 por ciento. Si vas a buscar gotas para el glaucoma, no las consigues, los pacientes están desesperados. Hay medicinas, pero no es porque hay súper producción, sino que están en el estante y cuando el cliente llega a la puerta de la farmacia, no las puede pagar”, indicó.