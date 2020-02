AvanceIMP Comunidades del sur de Barquisimeto protestan en Puente Macuto por escasez de agua

View this post on Instagram

#AvanceIMP Habitantes de las comunidades del sur de Barquisimeto cerraron la vía en el Puente Macuto desde la madrugada de este lunes. . Pasadas las 10 am y luego de conversar con un representante de Hidrolara y de la Guardia Nacional, abrieron el paso en uno de los canales. . No obstante la comunidad se mantiene en el sitio, a la espera de una representación de Corpoelec, pues su principal petición es que reparen un transformador que les permita poner en funcionamiento uno de los pozos que surte de agua a la zona. . Reporte: Katherine Nieto Cámara: José Enrique Arévalo . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Protesta #PuenteMacuto #Hidrolara #GNB #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #03Feb