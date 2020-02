Costo de la vida en dólares se incremento en 226% al cierre del 2019 #3Feb

El incremento en el costo de la vida en dólares al cierre del año 2019 se ubicó en 226% de acuerdo con las cifras que maneja la firma consultora Ecoanalítica, indicó el economista y director de la empresa, Asdrúbal Oliveros.

Señaló que esta cifra representa una fuerte desaceleración con respecto al comportamiento de esta variable en el 2017, que se ubicó en 700%, recordado que en estos momentos la situación de la hiperinflación era verdaderamente impactante y el encarecimiento de los precios fue notable, a lo que se sumó la eliminación de los subsidios.

Admite que progresivamente el costo de vida en dólares se va a ir moderando, a la vez que recordó que la inflación para el 2018 era de 1,5 millones por ciento, para el 2019 bajo a 14.000% y se estima que para el cierre del 2020 se ubique en el orden del 2,500%. Asimismo indica que no pareciera descabellado pensar que para finales del 2020 o comienzos del 2021, no es que se habrá superado la hiperinflación, sino que cambiará de nombre, sin embargo continuará el deterioro del poder adquisitivo del ingreso, por que el problema de fondo no se ha resuelto; no habrá posiblidades de ahorrar, persistirá la movilidad social y persistirá el problema de no darle el valor justo al trabajo, además continuará el empobrecimiento de quienes cobran en bolívares.

Por otra parte hizo referencia a la Canasta Óptima que lleva Ecoanalítica, la cual permite que una familia de 4 personas puede alimentarse bien y pagar los servicios básicos, señalando que para el mes de diciembre su costo se ubicó en 640 dólares, de los cuales 360 dólares era destinados solo a la adquisición de los alimentos.

Asegura que existe la percepción de que quienes manejan dólares, viven mejor, pero manejar dólares no quiere decir que estás en mejores condiciones.

Señala que en la medida que pasa el tiempo, aumentan las operaciones con divisas, indicando que en general en promedio se ubica en 54%, aun cuando en las zonas fronterizas el nivel aumenta, destaca que en estos momentos la primera posición la ocupa el Zulia con un 85% que incluye pesos, dolares y euros; mientras que otras de las ciudades donde se ha incrementado el uso de las divisas en las operaciones con moneda dura son Barquisimeto, Lecherías, Caracas y Maracay, dijo Oliveros en entrevista radial.