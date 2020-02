VIDEO Estudiantes protestan ante el TSJ de Maduro por pretender violar la autonomía universitaria

View this post on Instagram

Así amaneció este lunes la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, donde estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) colocaron fotografías de los magistrados responsables de la sentencia número 0324 que pretende violar la autonomía universitaria. . El próximo 27 de septiembre se cumplirán los seis meses otorgados por el TSJ dirigido por Maikel Moreno para que las universidades realicen sus elecciones internas. . “El TSJ está legislando al decidir quienes pueden elegir (…) El gobierno pretende que vote todo el mundo, pero además con un agravante, en sus universidades nadie vota (…) Todo esto viola la autonomía porque el TSJ no tiene potestad para decidir sobre una elección universitaria”, dijo Víctor Márquez, presidente de Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv). . Por otra parte, Márquez aseguró que las universidades autónomas llevan más de 8 años sin elegir nuevas autoridades porque cada vez que se intentan organizar comicios el TSJ los anula. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: El Diario . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #TSJ #MaikelMoreno #Maduro #Régimen #Universidades #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #03Feb