COLUMNA El rincón de los miércoles #5Feb

Los ciudadanos de este país no terminan de encontrar la fórmula para mejorar su calidad de vida. El día día se convierte en una verdadera odisea por las grandes dificultades a las cuales deben enfrentarse para mantenerse mental y físicamente sin sucumbir a la desesperanza y a la impotencia.

Desde muy temprano se inicia un vía crucis que superar, especialmente porque no existe una manera de acceder a los servicios públicos, básicamente de dinero en efectivo, porque los bancos alegan no poder satisfacer a sus clientes por falta de recursos. Los cajeros automáticos apenas dispensan pequeñas cantidades, mientras las operaciones en taquillas solo ofrecen unos 40 mil o 50 mil bolívares por persona, eso sí. Solamente una vez por semana. Se podrán imaginar entonces lo que hay qué hacer para rendir esos cobres, como suelen decir en Maracaibo. Para las amas de casa ir a un mercadillo constituye un excelente ejercicio de economía doméstica cuando se manejan exiguos presupuestos, además de enfrentarse a los temibles especuladores y salir airosa en el trance. Igual debe suceder en las visitas a las tintorerías donde los precios han subido de tal manera que uno no sabe si está comprando su propia ropa y no pagando un servicio de lavado y planchado. Y no hablamos de esparcimientos. Seguramente, caro lector, usted debe tener mucho tiempo que no va al cine, al teatro menos y tampoco a una inocente rumbita en uno de esos inaccesibles restaurantes, como se lo merece después de haber trabajado con tanto afán. Si vive en el oeste de la ciudad, es mejor que no se le ocurra pasear por la zona del este, donde hemos podido comprobar que la moneda nacional no tiene ningún valor. Allí el Dólar es el dueño y señor de la comarca, en panaderías, polleras y cualquier tarantín nocturno.

II

En cuanto al transporte público, resulta más saludable caminar si las distancias no son tan grandes. Cada tres días el precio de los pasajes varía, según el criterio de los llamados colectores. Unos cobran tres mil bolívares, otros cuatro mil o cinco mil, es decir no existe una tarifa fija. Las autoridades municipales, a quienes corresponde establecerlas, no se preocupan en intervenir como sucede en la mayoría de las grandes ciudades del mundo, excepto Venezuela, claro. En mi ciudad, los taxis desaparecieron y los llamados carros libres solo son utilizados por personas con un buen nivel económico. Y no les cuento más, para no provocarles llanto por lo que pudo haber sido y no fue en este pobre país nuestro. La falta de agua es otro de los problemas que soporta la población. La escasez del preciado líquido se hace más grave en la medida en que pasan los días, con las consecuencias ya imaginables. Las hidrológicas tampoco tienen ni respuestas ni soluciones. Se han convertido en oficinas donde impera el silencio y crece la desesperanza.

III

Para descansar un poco del drama diario, apelamos a la televisión internacional. El sábado Shakira y JLo nos ofrecieron un manífico espectáculo desde Miami en el intermedio del SuperBowl – Fútbol Americano-. Dos grandes figuras latinas que hicieron olvidar el desarrollo del partido final de la competencia. Ambas, de 42 y 50 años, respectivamente, nos brindaron una sensacional puesta en escena donde desarrollaron sus enormes talentos para orgullo de la raza latinoamericana y no me pregunten cuál estuvo mejor, porque no tengo ninguna respuesta para eso. JLo nos brindo una sorpresa adicional, su hija Emme, una futura estrella que pronto brillará con luz propia en el firmamento musical, hija de Marc Antony y la supermujer. Mientras eso ocurría, en Puerto Rico nuestros Cardenales brillaban en la Serie del Caribe con inobjetables victorias en sus primeras presentaciones. Cuando lean estas líneas confiamos en otra estrella que alumbrará el nido de los pajaritos rojos. Por cierto, los larenses estamos agradecidos con la colega Mari Montes por su crónica sobre el narrador, Alfonso Saer, una figura entrañable e inolvidable que ya forma parte de la historia del Cardenales de Lara…

NOTABLE.- 21 partidos sin conocer la derrota tiene el Real Madrid en lo que va de temporada y eso nos tiene más que contentos. La otra buena noticia que llega desde el Bernabeú tiene que ver con James Rodríguez, quien a formado la Pz con su director Zinedine Zidane, quien ha prometido incorporarlo definitivamente en el equipo grande. Mañana el Madrid enfrenta al Real Sociedad y esperamos ver de nuevo a James.

Luis Rodríguez Moreno