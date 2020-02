Presidenta de la CIDH: Si Maduro no tiene nada que esconder ¿Porqué no dejarnos entrar para ver?

La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena, fustigó la decisión tomada por el régimen de Nicolás Maduro, de no dejar entrar a la Comisión a Venezuela para conocer los hechos de violación de DDHH.

“La negativa por parte del gobierno de Maduro es una respuesta de negación a su pueblo de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que le dé la posibilidad de expresar una posición de su gobierno de no aceptar el escrutinio”, dijo Arosamena a TVVenezuela a su llegada al Puente Simón Bolívar.

“¿Si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver y para escuchar incluso a las propias autoridades que nos expresaran sus limitaciones o lo que ellos creen que está pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad?”, añadió.

Dijo también que “Hemos monitoreado la situación de Venezuela desde hace mucho tiempo, hace 17 años que la comisión intenta llegar a Venezuela pero hemos usado las audiencias temáticas y en muchas recibimos información”

Mencionó que la CIDH prepara un informe sobre las violaciones a DDHH en el país. “Con este informe lo que hace la comisión es evaluar y elabora unas recomendaciones, y estas recomendaciones por supuesto las debe recoger el estado pero para nosotros es una forma de decirle a toda la comunidad internacional y la región la importancia que tiene el conocer los hechos de violación de DDHH”

“Y lo que nosotros contamos consideramos debe ser atentado con una visión regional, esta es una crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, una crisis de salud, educación, y vivienda”, puntualizó.

Con información de: Noticiero Digital