Bochornoso espectáculo brindó Pedro Carreño al insultar a Guaidó #7Feb

El diputado del régimen Pedro Carreño cargó contra el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó tras la ovación que recibió por parte de los republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos y la reunión con el presidente Donald Trump (@realdonaldtrump) en el Salón Oval.