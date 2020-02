Henri Falcón participó en Mesa de Diálogo con el régimen de Maduro #7Feb

El canciller de Rusia, Sergui Lavrov, participó en una Mesa de Diálogo Nacional que convocó el régimen de Nicolás Maduro, en la cual participó Jorge Arreaza y representantes de la minoría de la oposición, como Henri Falcón.

En su intervención, Falcón precisó que la reunión es una muestra de que Venezuela no está representada simplemente por cuatro partidos políticos que respaldan una intervención militar en el país, sino que hay una participación plural.

“No podemos acompañar esas peticiones de intervención militar, no podemos acompañar a esa oposición que anhela un Golpe de Estado (…) Nuestro mensaje a la comunidad internacional es que la oposición no son solo 4 partidos“, expresó Falcón.

Asimismo, mencionó que es necesario que Rusia y la Unión Europea participen en la situación de Venezuela para buscar las mejores condiciones para un proceso electoral en la nación.