Moisés Naím gana premio en España por la defensa de la libertad de expresión #8Feb

El consejero delegado de Mediaset España, Paolo Vasile, el columnista Juan María Hernández Puértolas, el escritor Moisés Naím y la periodista Yolanda Monge recibieron este viernes el premio Primera Enmienda que concede la Asociación Eisenhower Fellowships por la promoción y defensa de la libertad de expresión.

En un acto en la residencia del embajador español en Washington, Santiago Cabanas, el presidente de la organización de liderazgo internacional Eisenhower Fellowships, George de Lama, hizo entrega de los premios en una ceremonia en la que Vasile recordó que «la televisión está en todas las casas y esto genera una gran responsabilidad».

«La libertad de expresión es esencial para la libertad y el futuro, pero no creo que el hecho de haberla defendido todos estos años sea un mérito, porque es esencial. Para mi generación no se puede poner en duda ni un momento. Hay que garantizar la libertad de hablar y también la libertad de entender; nosotros no tenemos que formar sino informar, y luego que cada uno elija», explicó el veterano profesional de la televisión.

El comité del jurado de los Eisenhower Fellowships está compuesto por líderes españoles becados por la fundación norteamericana Eisenhower Fellowships. Desde su creación en 1953, el objetivo principal de esta fundación ha sido promover las relaciones entre EE.UU. y líderes de países como medio para promover el entendimiento y la concordia.