Juan Pablo Guanipa: “Siempre hay posibilidades de que la dictadura arremeta” #11Feb

Este martes el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa se pronunció en torno a la eventual llegada del presidente encargado Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiquetía tras la gira internacional emprendida desde mediados de enero por Europa y algunos países de la región.

“Estamos resteados con la lucha por la libertad. Estamos haciendo un esfuerzo no solo de los venezolanos. Nos está acompañando el mundo entero”, dijo Guanipa ante los medios de comunicación.

Al ser interrogado sobre las diferentes situaciones que se pueden presentar tras el arribo del presidente Juan Guaidó a Maiquetía y las acciones que puede emprender el régimen contra al primer mandatario dijo que “cualquier cosa puede pasar en este tipo de realidades. Estamos convencidos que el ha hecho una labor por la libertad de Venezuela. El Señor Maduro es un cobarde. No está dispuesto en hacer elecciones en Venezuela”.

Guanipa indicó que la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y la suspendieron cuando se enteraron de la llegada del presidente Juan Guaidó a las 3 de la tarde al aeropuerto de Maiquetía. “Nosotros estamos aquí para continuar con la lucha que él ha iniciado. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la dictadura. Ellos verán que van a hacer”.

Asimismo aseguró que los diputados de la AN siempre están preparados “para arriesgar todo lo que tengamos que arriesgar por Venezuela. Creo que hablamos con propiedad”

Juan Pablo Guanipa dijo que no tenía ninguna información sobre el vuelo en el que viene a Venezuela Juan Guaidó. “Pregunta sobre el vuelo no tengo ninguna respuesta porque sencillamente no lo se. Y creo que él no tiene que contarnos eso porque es parte de su mecanismo de seguridad para llegar al país”, dijo el primer vicepresidente de la AN.

“Siempre hay posibilidades de que la dictadura arremeta. Si esta gente mató a Fernando Albán y simuló un suicidio, a que no pueden estar dispuestos. Que riesgos no vamos a correr con estos sinvergüenzas que han acabado un país”, advirtió Guanipa.