Maracaibo es la ciudad con el récord de los peores servicios, según el OVSP

Tras una medición en las diez principales ciudades del país los resultados arrojaron que la población está dispuesta a cancelar un monto adecuado por tener buenos servicios

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) presentó este miércoles 12 de febrero los resultados de un sondeo realizado a finales del año pasado para evaluar cómo los ciudadanos perciben el desempeño de los servicios públicos. De acuerdo con los datos obtenidos, encontraron que servicios como el agua potable y la energía eléctrica continúan reportando importantes índices de valoración negativa en torno a su desempeño (agua potable 65,9% y energía eléctrica 58,8%).

Las diez ciudades evaluadas fueron: Barinas, Porlamar, Punto Fijo (primera vez que se sondean) y San Cristóbal, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar, estudiadas anteriormente.

Asimismo, el OVSP aseguró este miércoles 12 de febrero, que las tres principales ciudades del país con el peor servicio de agua son: Ciudad Bolívar, Punto Fijo y Maracaibo, esto como consecuencia de la falta permanente del servicio en dichas entidades. Sin embargo, el servicio eléctrico y el gas doméstico han presentado una leve mejora en su prestación.

El presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Julio Cubas, expresó que ante la escasez de agua, las principales medidas que toman las personas para abastecerse son: Tener agua almacenada (44,7%), comprar camión cisterna (23,7%) y cargarla de otros sitios (13%).

De acuerdo con el estudio, el acceso formal al servicio de agua potable por tuberías se ubicó en 91,8% de manera general, siendo los casos más destacados la ciudad de San Cristóbal con 97,1% y Caracas con 95,6%. En lo que respecta a la valoración de calidad, la ciudad de Punto Fijo reportó el más alto índice negativo con 93,9%. San Cristóbal es la ciudad donde mejor se percibe el suministro de agua por parte de sus habitantes; ya que el abastecimiento se hace en gran parte por gravedad.

23,7% de los encuestados se abastece de agua a través de camiones cisterna y en Maracaibo la ciudad con el mayor índice en el uso de esta alternativa con 55,5%. De forma general, 19,5% de los ciudadanos recurre al acarreo o traslado del recurso desde otros puntos ajenos a su vivienda para abastecerse y 34% indicó recorrer hasta más de un kilómetro de distancia en la búsqueda de agua potable.

En cuanto al servicio eléctrico se refiere, destacó que tras una medición en estas diez ciudades del país los resultados arrojaron que la población está dispuesta a cancelar un monto adecuado por tener buen suministro eléctrico, así como también cancelar por los demás servicios. En este sentido, San Cristóbal, Barquisimeto y Maracaibo son las tres ciudades que se sufren apagones diariamente (81,0%, 80,5% y 77,2%, respectivamente).

En lo que respecta a la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico, 40% de la muestra indicó que registra apagones en su hogar todos los días, y 19,2% de este porcentaje aseguró que las faltas se generan varias veces al día. Solo 20% manifestó que “casi nunca” padece interrupciones, siendo Caracas la ciudad que reportó el mejor comportamiento, con solo 29,3% de valoración negativa.

Mejora en el servicio de gas

94,3% de los consultados afirmó que utiliza el gas en sus hogares para cocinar sus alimentos. De ese total, 92,6% lo hace por medio de bombonas o cilindros de gas, alternativa que reporta mayores dificultades para su obtención. 31,9% de los que utilizan bombonas aseveraron que el servicio no llega directamente a su comunidad; siendo Ciudad Bolívar el lugar que reportó la mayor afectación con 61,2%.

No obstante, en otras ciudades se registró una mejora importante. Barquisimeto reportó el mayor índice de mejora, pasando de 43,4% a 21,8% y San Cristóbal pasó de 59,9% a 45,4%. Valencia es la ciudad ejemplar en cuanto a la mejora del servicio en los últimos trimestres, en esta oportunidad en particular pasó de 26,6% de usuarios que señalaron no recibir el recurso en su comunidad a 13,4%.

Comunicaciones a medias

En términos generales la telefonía móvil (servicio de llamadas) tiene una percepción de calidad por parte de los usuarios que alcanza 57,1% de opiniones positivas. En este sentido, la más baja valoración del servicio telefonía móvil se observa en las ciudades de Punto Fijo y Barcelona con 52,2% y 54,4%, respectivamente.

Por el contrario, el servicio de internet móvil (servicio de datos móviles) fue calificado por los usuarios con solo 43,1% de apreciación positiva, obteniéndose las más bajas valoraciones del desempeño del servicio en la ciudad de Barinas con 36,5%, seguida por Ciudad Bolívar con 38,8% y Valencia con 40,7%.

En cuanto al servicio de internet hogar, su acceso para esta oportunidad se ubica en 36,9% tomando en cuenta los valores obtenidos en diez principales ciudades del país. La ciudad de San Cristóbal reportó el mayor índice de conexión con 58,3%.

Aseo, el mejor servicio

Julio Cubas indicó que el servicio de aseo urbano se ubica como el mejor servicio valorado por los venezolanos, 62,2% de los encuestados manifestó su satisfacción con la presentación de la recolección de desechos sólidos, siendo las ciudades con mejor percepción en torno a esta tendencia Porlamar (83,9%) y Punto Fijo (71,7%) de valoraciones positivas.

A estas ciudades le sigue Valencia con 64,5% de apreciación positiva. San Cristóbal reportó los peores índices de calificación, con 46,1% de opiniones positivas.

Economía implosionada

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Ángel Alvarado, explicó que la economía venezolana comenzó a implosionar en el año 2012, pero fue en 2013 cuando colapsó debido a los modelos de controles y expropiaciones, desinversión en el sector energético y el sobre endeudamiento.

Alvarado aseguró que en 2019 Venezuela vivió el mayor colapso económico, producto del apagón general que afectó al país el 7 de marzo; lo que también hizo que se llegaran a los niveles más bajos de producción de petróleo.

En opinión del parlamentario, la crisis económica llevó al colapso de los servicios públicos y a su vez, esto profundizó aún más lo económico; por lo que considera que “no hay solución en corto plazo sin cambio político”.

Para el parlamentario, entre las opciones para mejorar los servicios públicos están: acceso a los mercados internacionales, incremento en la producción petrolera, recaudación fiscal y la privatización. Sin embargo, dice que las tres primeras estarían descartadas porque no están dadas las condiciones y resalta que la opción que tiene más viabilidad sería la privatización.

