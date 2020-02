Son Titulares jueves 13 de febrero de 2020 #13Feb

Tras 24 horas de desaparición forzosa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, responsabilizó al régimen usurpador de Nicolás Maduro y a sus esbirros

Dictan privativa de libertad contra tío del presidente (e) Guaidó: Permanecerá recluido en la sede del DGCIM

Cabello anunció que el familiar de Guaidó está detenido por traer substancias prohibidas en el vuelo que lo trajo a Venezuela. Entre los materiales decomisados, explicó Cabello, había explosivo C4 y unos planes, en inglés, para atentar en Venezuela.

Diosdado Cabello mostró la foto de la cédula de identidad que le decomisaron a Guaidó en Maiquetía, rota. Cabello señaló que “eso es lo que hay que hacer.”

“le quitaron la cédula pero el presidente @jguaido si tiene partida de nacimiento”

Guaidó: Vendran nuevas sanciones contra el régimen.”La presión va a escalar”.

Estudiantes se movilizaron en defensa de la autonomía universitaria en el Día de la Juventud.

SNTP presentará ante el MP pruebas de agresiones a los periodistas en Maiquetía

Cañicultores piden paralizar importación de azúcar y un precio entre 1,20 y 1,30 $/Kg.

Rinden homenaje a más de 250 jóvenes caídos a 6 años de la muerte de Brasil Da Costa.

El periodista Maiker Yriarte se encuentra con un collarín y será evaluado nuevamente por un médico tras las agresiones que sufrió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante la llegada de @jguaido

Diosdado felicita a oficialista que hostigó al Pdte. Guaidó en Maiquetía: “Lo que hicieron los trabajadores de Conviasa hay que hacerlo en todas partes”

El régimen de Maduro exime a Pdvsa y empresas conjuntas del impuesto sobre la renta

Reportan sin servicio eléctrico los siguientes sectores: Los Palos Grandes, Parque Cristal, La Castellana, Altamira, Campo Alegre.

Todavía están detenidos autobuses y choferes que trasladaban a diputados

Leonardo Padrón: Notable que ni Henry Falcón, Claudio Fermín o Timoteo Zambrano hayan expresado su repudio a través de las redes por la agresión de los malandros del régimen a Guaidó, diputados, y periodistas en el aeropuerto de Maiquetía. Tanto silencio es muy ruidoso. Y muy cómplice.

Diputada Deyalitza Aray: Estuve retenida desde las 12 hasta las 9 de la noche

Esposa de Mathías, alias «El Monstruo de Aragua» salió en su defensa y ahora niega haber sido secuestrada

Denuncian que el petróleo corre como un río en comunidades de Ciudad Ojeda

Diputado Barragán: El régimen debe asumir plenamente su responsabilidad respecto al Esequibo

Aeropuerto Internacional de Maiquetia entra en la mira de la OACI al permitir sus autoridades ayer la toma violenta y ataques a

AN aprobó investigar el derrumbe en El Callao que causó la muerte de 20 mineros

Violentos detonaron bombas lacrimógenas en Escuela de Derecho de la UCV

Acnur elevó a 4,8 millones la cifra de migrantes y refugiados venezolanos

Dip. Delsa Solórzano denuncia que el tío del presidente (E) Juan Guaidó está siendo trasladado a Tribunales

Veppex denunciará a hijos y familiares de colectivos que viven en Estados Unidos

Estudiantes de la FCU en Caracas se movilizaron en defensa de la autonomía universitaria

Ejercicios militares «Escudo Bolivariano» se realizarán este 15 y 16 de febrero

El comedor de Los Teques, Comunidad María Auxiliadora Madre de Dios, suspendió este miércoles sus actividades luego de que sufrieran agresiones por un grupo de hombres armados y encapuchados.

El tipo de cambio en Venezuela cotiza en la mañana de este miércoles 12 de febrero en Bs.73.337,10 por dólar en el mercado paralelo

Precios internacionales del petróleo ascendieron por el recorte de producción de la Opep

Green: EEUU está preocupado por la violencia de los matones de Maduro contra periodistas y diputados

Barcelona arribó a su 382 aniversario ahogada en basura, con servicios públicos deficientes y otros males

“Hay que hacerlo en todas partes”, dijo Cabello sobre el violento ataque en Maiquetía Definieron nuevamente la audiencia de Requesens.

Maduro en su discurso ayer, indujo a jóvenes a decir groserías por TV y a aprender a usar fusiles

Trabajadores de la Gobernación de Carabobo reducirán jornada laboral por bajos salarios

AN legítima designa a Juan Pablo Soteldo Azparren como Contralor de la República.

OPEP revela que la producción petrolera venezolana de enero cayó a 733 mil barriles.

Jorge Roig (expresidente de Fedecámaras): “Estoy totalmente convencido que este Gobierno jamás hubiera abierto parcialmente la economía si no es por las sanciones. No me gustan las sanciones en líneas generales pero no puedo imaginar lo que sería este país sin ellas. Aún falta el cambio Político y yo no me resigno.”

Dólar $: 73.486,98Bs/$ – Promedio Paralelo: 74.436,89Bs/$

Bancos: 73.172,50Bs/$

Reservas: 6.790MM$ – Cesta Venezolana: 46,32$

1.350 fallecidos por el coronavirus.

Los casos de coronavirus del crucero en Japón ascienden a 175

Hubei registra 242 muertos por el virus COVID-19 en un día

China anunció casi 15 mil nuevos casos de coronavirus

Pruebas para la vacuna contra el COVID-19 empezarán en 4 o 5 meses

Agencias de viajes de Nicaragua ya no quieren vender boletos de Conviasa tras sanciones de EEUU

Canciller Felipe Solá habló de la posición de Argentina sobre Venezuela: ‘No somos favorables a Nicolás Maduro’

No serán invitados a la asunción del presidente uruguayo representantes de Maduro

Presidente Lenín Moreno condenó recibimiento violento de @jguaido a Venezuela

Presidente Lacalle Pou abre las puertas de Uruguay a los migrantes venezolanos

“El Seguimiento 39” es considerado “el cartel de carteles” de México

Los Reyes harán en abril la primera visita de Estado a Estados Unidos en 20 años, invitados por Trump

Gobierno español rectifica y asegura que sigue reconociendo a Guaidó como presidente encargado.

Rechazan que el Tribunal Electoral de Bolivia autorice la candidatura de Evo al Senado.

Denuncian persecución de Ortega a nicaragüenses deportados por EEUU

Pablo Casado a Pedro Sánchez: Está a tiempo de no seguir los pasos de Maduro

Detenido en Málaga, España, un exdirector de la petrolera mexicana Pemex por los sobornos de Odebrecht.

Cayetana Álvarez de Toledo, el gobierno de Sánchez presionó para que otros presidentes de Europa no recibieran a Guaidó

Cuba incumple pagos de su deuda con el Club de París.Vacías o con largas colas, las gasolineras muestran la crisis de combustible

Gran Bretaña multará a medios por contenido dañino

Cancelan el Mobile World Congress de Barcelona por preocupaciones ante el coronavirus

Ecuador suspende juicio por corrupción a expresidente Rafael Correa

Hombre más viejo del mundo con 112 años, vive en Japón

OMS mantiene la emergencia internacional por epidemia de ébola en el Congo

“Nos encargaremos de los venezolanos”, enfatizó Trump durante su encuentro con Moreno

Scott condenó detención del tío de Guaidó: El tiempo de Maduro está llegando a su fin

Parlamento de España debate sobre viaje de Delcy Rodríguez.

WhatsApp superó los dos mil millones de usuarios

Joaquín Sabina se cae del escenario en pleno concierto en Madrid y se lo llevan en ambulancia

Ex técnico de la selección femenina sub 17, de Colombia acepta cargos por acoso sexual

La F1 aplaza el GP de China por crisis generada por el coronavirus

Saludos

‘Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere’…

Héctor Lavoe

Al día jueves 13 de febrero de 2020

Para más Titulares ver www.elimpulso.com