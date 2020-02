Tino Mora: He sufrido tres micro infartos pero ya me recuperé por completo #13Feb

En una entrevista concedida a la periodista Shirley Varnagy, Tino Mora, el célebre cantante venezolano, habló sobre su estado de salud, para despejar los rumores que se han generado entorno a su persona.

Mora confesó que ha sufrido “tres micro infartos al cerebro por estar haciendo ejercicio sin comer”, pero acotó que actualmente se encuentra sano, ya que está cumpliendo con un buen tratamiento.

Con respecto a los rumores que se crearon que especulaban que Tino Mora había llegado a un punto de indigencia, respondió: “Es gente que te desea mucho mal y no haya cómo hacerlo. Como uno es una persona pública empiezan a emitir una serie de conceptos que no existe. Yo espero que todo se aclare, sino no estuviera aquí contigo”.

Además, aseveró que actualmente vive junto a su hermano en Ocumare del Tuy, pero que también cumple días de descanso en un ancianato donde lo atienden con respecto a su situación médica.