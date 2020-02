Lacalle Pou: No estoy dispuesto a que en mi asunción esté el dictador Maduro #16Feb

El presidente electo de Urugay, Luis Lacalle Pou, expresó este lunes que no desea que Nicolás Maduro ni alguno de los representantes del régimen estén durante su acto de asunción pautado para el próximo primero de marzo.

“No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión”, sostuvo el mandatario, quien resaltó que esa decisión no afectará el comercio con Venezuela, dado que esa situación particular ya está “bastante complicada”.

Según reseña el portal de noticias Infobae, Lacalle Pou indicó que en la ceremonia de asunción tampoco habrá representantes de los regímenes de Cuba y Nicaragua. “Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios”, dijo.

“Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela”, insistió.

Reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela

El nuevo ministro de Exteriores de Lacalle Pou, Ernesto Talvi, adelantó que el nuevo Gobierno reconocerá como “presidente legítimo” de Venezuela a Juan Guaidó.

Esta decisión marca un cambio de rumbo en la política exterior uruguaya, ya que el Frente Amplio siempre respaldó al chavismo.