VIDEO El mejor amigo del hombre no es desechable #16Feb

El perro es el mejor amigo del hombre, y a un verdadero amigo no se le abandona en momentos de dificultad. La crisis por la que atraviesa el país ha generado que en las calles de la nación se observen a más caninos abandonados, producto de la falta de conciencia ciudadana, la escases de recursos para mantener a las mascotas y la migración forzada de los venezolanos. Yasmín Ruiz, directora de Sembrando Huellas Venezuela, fundación que tiene como objetivo el rescatar y cuidar a las mascotas menos favorecidas, comentó que los animales en situación de calle se han multiplicado de una forma considerable en los últimos años. Detalló que una de las principales razones consiste en la falta de conciencia ciudadana, quienes tienen como costumbre tener a los caninos como objetos (para cuidar sus negocios u hogares) y no como un miembro especial dentro de sus familias. Sin embargo, hay un gran sector que sí le dan un valor importante a sus mascotas y ante los altos costos de la perrarina, la cual está tasada desde Bs. 90.000 hasta Bs. 250.000 el kilo, las familias venezolanas buscan otras opciones para mantener a sus mascotas, una de las estrategias más recurrentes es darles arroz para alimentarlas, aunque Ruiz mencionó que también termina siendo una idea cuesta arriba para algunas personas. Actualmente en Barquisimeto existen diversas fundaciones que se encargan de brindar ayuda a las mascotas de la ciudad, pero estas también deben enfrentarse a la crisis del país, por lo cual siempre están con las puertas abiertas para recibir ayuda de los voluntarios barquisimetanos. Estas ayudas pueden ser ejecutadas al contactar a las fundaciones a través de sus cuentas de Instagram, como es el caso de @sembrandohuellasvzla y @fundacionapegate, quienes necesitarían donativos de alimentos, insumos médicos, voluntarios para actividades o aportes económicos que terminen siendo un regalo para las mascotas de la ciudad. . Texto: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto / Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #ciudad #Problemas #Crisis #Animales #Perros #Gatos #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #16Feb