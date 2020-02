Cúcuta y La Parada: epicentros de pánico

En la urbanización Los Mangos, en el corregimiento de La Parada, los vecinos vivieron largas horas de zozobra por la presencia de dos cilindros-bomba

A escasas horas de que concluyera el paro armado convocado por grupos irregulares en Colombia, el pánico se apoderó de varios sectores de Cúcuta y de La Parada, ante el hallazgo de artefactos explosivos, con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cerca de las 2:00 a.m., en la urbanización Los Mangos, en La Parada, los vecinos fueron desalojados por la presencia de dos cilindros-bomba. Un grupo experto en explosivos arribó al lugar para atender el caso. Tras más de cinco horas, pudieron controlar la situación y determinar que los elementos no contenían explosivos.

“Lo que sí tenían era todo el andamiaje, una caja, los cables rojos y azules, que daban la sensación de que fueran explosivos de alto poder”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino, quien insistió en que el suceso tuvo el lamentable objetivo “de generar una actividad mediática”.

“No nos podemos dejar llamar a engaños”, precisó Palomino frente a los medios de comunicación, al tiempo que precisó que los tiroteos registrados, también en horas de la madrugada, cerca de la frontera, fueron del lado venezolano. Medios colombianos detallaron que estas detonaciones se dieron en la trocha La Playita.

El uniformado dejó claro que cada uno de estos hechos se ha atendido y se ha preservado la vida de la ciudadanía. “Absténganse de llegar a los sitios donde se estén desarrollando este tipo de episodios”, conminó a los curiosos.

“Nosotros no somos culpables de nada, somos seres humanos, trabajadores. Nunca hagan eso, pues la vida vale mucho. Dediquémonos a pensar cosas buenas, cosas fructíferas”, manifestó, por su parte, la señora Martha Elena, quien se mostró muy afectada por las horas de temor que experimentó. “Es la primera vez que pasamos por algo así”, subrayó.

Casi a la par, a la 1:30 a.m., en el puente García Herreros de Cúcuta, un experto en explosivos resultó herido tras intentar desactivar un artefacto. En el lugar también dejaron mensajes y banderas del ELN.

Detonación controlada

En el Canal de Bogotá, cerca del puente Eustorgio Colmenares Baptista, en el barrio La Merced de Cúcuta, fue detonada de forma controlada, por las autoridades policiales, una caja de explosivos que habían dejado abandonada en la zona, sin dejar heridos.

Este incidente fue reportado por la comunidad cerca de las 7:00 a.m. De inmediato, grupos de la policía llegaron al barrio para inspeccionar. No fue sino hasta alrededor de las 09:30 a.m. cuando consiguieron controlar la escena.

Según medios neogranadinos, un perro del equipo antiexplosivos fue el que verificó la presencia del material detonante. Tras confirmarse el panorama, se inició con el proceso de detonación controlada.

Consejo de Seguridad Extraordinario

Tras lo acontecido en La Parada, el alcalde del municipio de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, informó sobre la puesta en marcha de un Consejo de Seguridad Extraordinario, en el que participaron las autoridades metropolitanas, con el fin de analizar y contrarrestar las amenazas de este lunes.

“No vamos a descansar, junto con la Policía de Colombia, en velar por la tranquilidad y bienestar de todos los ciudadanos”, acotó Rangel en declaraciones a la prensa nacional e internacional.

Elogió las acciones de los uniformados, quienes, desde muy tempranas horas, se apostaron en el lugar para garantizar la protección de todos. “Afortunadamente, ya se hizo la detonación y se comprobó que los artefactos no tenían explosivos”, dijo.

