Nicolás Maduro: No le tenemos miedo al combate militar #18Feb

El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, quien apareció vestido con atuendo militar, aseguró el lunes que no quiere guerra, terrorismo ni violencia, pero que no tiene miedo a combatir con las armas en las manos para defender la paz de Venezuela. Tales declaraciones las hizo después de afirmar que el presidente de Los Estados Unidos, Donald Trump, quiere agredir militarmente a Venezuela.

“Está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump” (…) “No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela (…) no le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz”, sostuvo Maduro.

En ese mismo contexto, el dictador venezolano anunció que desde el lunes se estarán realizando ejercicios militares “sorpresa” a cualquier hora y de manera permanente, en maniobras que pueden incluir a cientos de miles de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Anuncio que los ejercicios militares ‘Escudo Bolivariano 2020’ se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región”, dijo el líder chavista.

Maduro indicó que “horas antes” de producirse estos ejercicios los jefes de batallones de la FANB y de la Milicia, “serán orientados” para recibir las órdenes de operación “para activar toda la fuerza militar, toda la fuerza de Milicia, y toda la fuerza policial”. Añadió que hay ejercicios que se realizarán durante la madrugada y serán debidamente informados a la ciudadanía.