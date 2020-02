María Corina Machado: Sanción a Rosneft es un mensaje inequívoco de que no hay vuelta atrás

Este miércoles la lideresa del partido Vente, María Corina Machado, reaccionó en torno a las sanciones que aplicara el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de la petrolera rusa Rosneft por los vínculos y la colaboración con el régimen de Nicolás Maduro.

Machado dijo que lo que ocurrido “es un mensaje inequívoco de que no hay vuelta atrás. Occidente ha entendido que un régimen con vínculos con narcotráfico y terrorismo no puede permanecer en el poder”.

La dirigente del partido Vente criticó a todos los que pusieron en duda que este tipo de sanciones como la de Rosneft no iban a ocurrir. “Lo ocurrido con estas sanciones es un hito porque había mucha gente diciendo no iba a ocurrir. Es un mercado inequívoco no sólo con Rusia, sino con todos los mercados globales”.

“Se habla dentro de Pdvsa que hay al menos 40 millones de barriles que no han podido vender”, dijo Machado a propósito del cerco impuesto por las sanciones de los Estados Unidos contra PDVSA.

“Siguen enquistados haciendo plata con los lingotes de sangre, con lavado de dólares, narcotráfico, tráfico de órganos y de niños, prostitución infantil. Es una generación creciendo enfrentando esto. Esta es la urgencia”, denunció María Corina Machado durante una entrevista con la periodista Alba Cecilia Mujica.

María Corina Machado reconoció que las acciones promovidas por la comunidad internacional “pueden producir una ruptura. Pero la comunidad internacional exige un liderazgo confiable”.

“Hay algunos sectores de la comunidad internacional aliados con algunos sectores internos buscando cohabitación, pero todo el mundo sabe quién es Zapatero y quiénes son ellos”, dijo Machado a propósito de la relación del régimen con el gobierno español liderado por Pedro Sánchez.

María Corina Machado denunció que “este sistema criminal se soporta en tres pilares: represión, propaganda y silencio, y el crimen”.

“Hoy el país empieza a ver quién es quién y a entender. Si tienes tu centro de toma de decisión infiltrado por la tiranía y la corrupción, nunca vas a vencer”, dijo Machado.

En torno a las elecciones promovidas por los partidos minoritarios que se encuentran en un presunto diálogo con el régimen María Corina Machado se preguntó, “¿Quién controla las armas? ¿Las leyes? ¿El territorio? ¿Los medios? ¡Las mafias! Entonces, ¿quién gana las elecciones? Las mafias. Son votaciones con adjudicaciones”.