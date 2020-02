VIDEO Barquisimetanos están cansados de hacer colas para la gasolina

Cansancio, estrés y desmotivación, son algunos de los síntomas que sienten los barquisimetanos cada vez que realizan colas para recargar de gasolina su vehículo.

El equipo periodístico de Elimpulso.com consultó este jueves a varios ciudadanos que esperaban para surtir su tanque en la estación de servicio ubicada en la carrera 19 con esquina de la calle 36, y estos se mostraron molestos y cansados por la mala situación.

“Me siento estresado, enfermo (…) yo por ejemplo sufro no solamente del estrés sino también de ansiedad viendo la situación, que me duele demasiado porque no es posible que estos delincuentes tengan así a nuestro país”, dijo Marcelino Lagos, un señor que esperaba por su turno.

Asimismo, el ciudadano Manuel Loizaga indicó que deben “cazar” las bombas y observar cuál está menos extensa para hacer la cola y llenar el tanque de gasolina. “Son dos horas que uno puede estar en su casa tranquilamente con la familia” expresó Loizaga, al tiempo que preguntaba “¿Quién no puede estar cansado de esto?”.

Aunado a esto Loizaga se mostró indignado porque Venezuela, un país petrolero, viva una situación de escasez de gasolina.

Asimismo, los consultados dijeron a Elimpulso.com que dudan que el problema sea resuelto pronto, puesto que el Estado no está tomando las medidas necesarias y tampoco se ha abocado a resolverlo.