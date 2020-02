VIDEO Comerciantes carecen de información para cancelar el aseo urbano #20Feb

View this post on Instagram

El presidente del Instituto municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto (Imaubar), Frank Sánchez, informó este miércoles que a partir del 1ero de marzo del 2020, los comerciantes que no cancelen el servicio de aseo urbano serán multados. Sin embargo, luego de una consulta de Elimpulso.com, algunos representantes de comercios de la ciudad, aseguraron que hasta la fecha no tienen las informaciones exactas de cómo será este proceso de pago. Los consultados manifestaron que han recibido mensajes a través de correo electrónico, pero aclararon que estos contactos no detallan cuál es el costo de la factura. Por lo cual, mencionan que están a la espera de ampliar la información para poder ponerse al día con este servicio. Por otra parte, en cuanto a la eficiencia del servicio del aseo urbano brindado por Fospuca, los entrevistados lo calificaron como regular, agregando que en horarios nocturnos suelen trabajar por las calles del centro de la ciudad. Pero pese a ello, coincidieron que de darse las informaciones precisas y de poder cancelar el servicio, este podría mejorar de manera considerable en todas las zonas de la ciudad, y así evitar algún tipo de multa posterior. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Problemas #Imaubar #Fospuca #Comercios #Dinero #Aseo #Servicios #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #20Feb