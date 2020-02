FOTOS Entre huecos, aguas negras y mal olor conviven comerciantes en El Manteco #26Feb

Los constantes brotes de aguas blancas y negras en Barquisimeto y gran parte del estado Lara es una tarea pendiente por parte de Hidrolara y que merece la atención de las autoridades regionales y municipales por la cantidad de litros de agua que se pierden por esta situación.

Tal es el caso que se presenta en el centro de Barquisimeto, específicamente en las carreras 22, 23 y 24 entre calles 31 y 32, sector conocido históricamente como El Manteco.

Un brote de aguas negras mantiene inundada esa parte de El Manteco y con un olor pestilente que se se cuela en calles y locales de ese sector comercial del centro de la ciudad.

En cuatro enormes cráteres se emplazan las aguas negras que recorren la calle 32 desde la carrera 23 hasta la carrera 22 con calle 31. Los comerciantes de la zona fueron consultados por el equipo de Elimpulso.com e indicaron que esta situación tiene al menos 3 meses así sin que las autoridades hayan corregido esta avería.

La señora Mercedes Gallardo propietaria de una distribuidora de velas y velones en la zona, denunció que desde que empezó el problema, ella y otros propietarios y arrendatarios de la zona, fueron a colocar el reclamo en Hidrolara y esto no ha sido atendido por la empresa hidrológica del estado. “Fuimos como 10 personas. Llevamos un oficio y hasta fotos de este desastre y no han venido a hacer absolutamente nada. Cuando a esa agua le pega el solo todo el día el mal olor es nauseabundo. Yo prendo velas aromaticas y sin embargo los clientes sienten el desagradable olor de esa cloaca”, dijo Gallardo.

A pesar del desalojo de comerciantes informales llevado a cabo por autoridades municipales de Iribarren en la zona, las transversales están llenas de buhoneros. Vendedores de café, de arepas, de víveres se aglomeran en toda la extensión de la calle 32 desde la Av. Venezuela hasta la carrera 18. Comerciantes formales e informales conviven entre huevos y el mal olor que expiden las agua negras que brotan del pavimento de esa importante arteria vial.

Ventas de comida en condiciones insalubres

Numerosos son los vendedores informales que hacen vida en El Manteco. Entre ellos destacan los que venden arepas, empanadas y otros tipos de comida. La insalubridad es parte del ambiente bullicioso que se siente en esta zona del centro de Barquisimeto. Sin embargo la clientela que transita por la calle 32 de detiene a comer a pesar del olor pestilente que se respira como consecuencia de las aguas negras empozadas en el sitio.

Transeúntes critican el descuido de El Manteco

Las personas que transitan a diario por la zona son los más afectados. “Yo vengo para acá porque consigo todo más barato, pero si por mi fuera ni me acerco. No es por los comerciantes. Todos los días tratan de tener todo limpio, pero no se puede. Esta pudrición no es culpa de los comerciantes, es culpa del gobierno que no le mete la mano a esto”, dijo Dubraska Rondón, quien es repostera y va frecuentemente a El Manteco a comprar los ingredientes para hacer sus tortas.