Profesores continuarán defendiendo la autonomía universitaria #26Feb

A propósito de vencerse este 27 de febrero el plazo estipulado por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro para elegir autoridades de las universidades del país, la Presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL, Blanca Terán de Arrieta, se pronunció este miércoles indicando que no acatarán cualquier decisión por considerarla violatoria de la ley de Universidades.

Afima que se pretende normar sobre la vida universitaria y se perdería la autonomía de la que vienen gozando hasta ahora, la cual permite a las casas de estudio elaborar sus propios reglamentos, normas y estatutos ajustadas a la constitución y la ley de universidades.

“El plazo que nos han dado es que hasta el 27 de febrero teníamos oportunidad de hacer llamado a elecciones y no se ha hecho por considerar que no puede el TSJ proceder en un llamado que es violatorio de toda universalidad en el concepto legal de la palabra, por tanto no nos pueden obligar a violar la constitución. Por ese motivo nosotros mañana no acudimos a elecciones. Si se nos quiere declarar en desacato, estamos en desacato”, expresó la profesora en defensa de la autonomía universitaria.

Indicó además que las actividades en las universidades continuarán este jueves, las autoridades seguirán en sus cargos y los gremios seguirán defendiendo los derechos de sus agremiados. No se suspenderá ningún tipo de actividad. “No podemos permitir que quien usurpa las funciones de poder, también usurpe la autoridad y autonomía universitaria”, sentenció la profesora.

Como parte de las actividades de defensa de la autonomía universitaria, Blanca Terán de Arrieta indicó que harán llamados a todos los agremiados y a la sociedad civil para continuar en acciones de calle.