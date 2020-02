García Arocha: En la UCV queremos elecciones justas, libres y transparentes en el marco académico

Las autoridades de las universidades autónomas no estamos en contra de las elecciones universitarias, solo exigimos respeto de la Ley de Universidades y la Constitución, donde está establecida, la autonomía universitaria, afirmó la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

En efecto, el pronunciamiento de la primera autoridad de la casa que vence las sombras, se produce al vencer este jueves 27 el plazo establecido en la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, que obliga a las universidades a realizar elecciones, de acuerdo a parámetros que pretenden imponerles y no en función de la autonomía por la que siempre se han regido para escoger a sus autoridades, asegurando que desconoce si este plazo se vence en el día de hoy.

Recordó que ella fue notificada el 27 de agosto a través del whatsapp de su celular, estando de vacaciones y estando de vacaciones también el TSJ, afirmando que la Universidad ha hecho todo lo que le corresponde hacer, incluso han solicitado una aclaratoria, acerca de si se cumple en febrero o en mayo cuando ellos en octubre hicieron la notificación a través de la Gaceta Oficial, aclaratoria que no ha sido respondida por a Sala Constitucional del TSJ.

Arocha explica que además la universidad introdujo dos recursos el 13 de septiembre del 2019, el primero recusando los magistrados por considerar que habían emitido opinión; y el segundo en oposición a la sentencia por considerar que era inconstitucional, ilegal y atentaba contra la autonomía universitaria.

“El artículo 109 de la Constitución establece claramente que las universidades están constituidas por estudiantes, profesores y egresados, y el TSJ establece que quien gane la segunda vuelta, como candidato a rector o a rectora, tiene que tener tres de los cinco componentes que establece el tribunal como comunidad universitaria, nosotros no nos negamos a esa participación, tampoco nos negamos a las elecciones, no sé de donde han inventado, no sabemos con qué intención, que estamos en contra de las elecciones, nosotros queremos elecciones, pero justas, libres y transparentes, pero queremos que cualquier participación que se vaya a producir, tiene que ser producto de la discusión de la universidad y recordar que es una comunidad académica, no se trata de negar la participación de nadie, esto no es un a alcaldía, no es un voto político, es un voto académico y tiene que regirse por la parte académica”.

La rectora García Arocha, califica como inaceptable que a través de esta sentencia, se pretenda colocar los cargos rectorales como vacantes al no cumplirse con la exigencia del TSJ.

Ratifica que no solo esperan convocar a elecciones rectorales y de Decanos sino en cualquier otra área que lo amerite egresados, sindicatos y representantes profesorales ante los consejos de Escuelas, Facultades y Consejos Universitarios, afirmando que lo que no se desean son las imposiciones mediante las cuales se pretende vulnerar un principio que es fundamental para las universidades, como lo es su autonomía que estarán defendiendo ahora y siempre.

Defensa de la autonomía

Por otra parte, se conoció que para este jueves están previstas una serie de actividades convocadas por la Federación de Centros Universitarios, entre ellas una concentración en esa casa de estudios superiores, con la finalidad de rechazar la sentencia 0324 del TSJ y exigir que se respete la autonomía universitaria.

Para estas actividades esta prevista no solamente la participación estudiantil, sino toda la comunidad universitaria integrada por los las autoridades, profesores, trabajadores administrativos,y obreros y egresados de la UCV. dijo YVC