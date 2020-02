Diputado Alfonso Marquina: Aquí hay hasta militares presos en los cuarteles

En un país democrático no puede haber presos por disentir políticamente, pero como vivimos en una dictadura, aquí hay hasta militares presos en los cuarteles, además de los civiles que se encuentran arrestados en todo el territorio nacional, declaró el diputado Alfonso Marquina, de la Asamblea Nacional, al ser entrevistado por Elimpulso.com.

Cuando se le consultó su opinión ante el pedido hecho por la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de que en Venezuela sean liberados de forma incondicional todos los presos políticos, su respuesta fue la siguiente:

-El gobierno no puede estar condicionando la libertad de ningún ciudadano. Este régimen ha aplicado la práctica de liberar a unos dirigentes políticos presos y poner en la cárcel a otros. De acuerdo al orden constitucional no puede haber presos políticos. La exigencia de la Dra. Bachelet es que no se pueden establecer condiciones para liberar a quienes este régimen ha procedido a detener para acallar sus voces. Y se ha apoyado en una justicia absurda para imputarles falsos delitos y, por supuesto, someterlos a un castigo inmerecido.

-¿Cuántos presos políticos existen en este momento?

-No es posible establecer cuántas personas están privadas de libertad por disentir del régimen. Existen algunos militares que no han sido presentados a los órganos jurisdiccionales y se encuentran recluidos en los cuarteles. La decisión de privarlos de libertad es característica de quienes violentan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Estamos viviendo en un régimen dictatorial, donde no existe el Estado de Derecho.

El diputado Marquina manifestó que todas las gestiones realizadas para lograr la libertad de los presos políticos han resultado fallidas. Aún cuando el término parezca duro, al diputado Edgar Zambrano se le mantiene preso, porque está condenado a presentación frecuente ante los tribunales. Así ocurre con otros dirigentes políticos.



¿Cuáles son sus expectativas en esta materia?

-Las tengo en un pronto cambio político, en el cual se pueda restablecer el Estado de Derecho y, por supuesto, el respeto a todos los derechos de los ciudadanos. Aquí no sólo se violan los derechos de los dirigentes políticos, sino de la población en general, porque se viola el derecho a la vida, alimentación, educación y, en general, a tener una existencia digna.A los niños se les niega el derecho de alimentarse con leche. Porque un pote de ese producto es equivalente a cuatro meses de salario mínimo de su padre o progenitora.