VIDEO Migel Peña: Maduro es el único responsable de toda la violencia entorno a Guaidó #1Mar

Miguel Peña @miguelpenapj, abogado y secretario general de Primero Justicia en Barquisimeto, conversó en exclusiva con Elimpulso.com y contó cómo ocurrieron los hechos violentos por parte de los colectivos armados del régimen chavista este sábado 29 de febrero en el Barrio La Paz en Barquisimeto, donde resultó herido. Peña mencionó que al finalizar la marcha realizada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al oeste de Barquisimeto, fue interceptado por un grupo de colectivos, quienes estaban armados con palos, piedras y armas de fuego. "Nos agredieron brutal y salvajemente. Nos tiraron en el piso. Tengo marcas de golpes de palo en mi espalda, fui herido en una de mis cejas", describió Peña. Pese a ello, aseguró que sabe a quiénes se están enfrentando, y por ende, reconoce lo que significa luchar contra el régimen de Maduro, quienes solo tienen la violencia como arma para perpetuarse en el poder. "Están dando patadas de ahogado, ellos saben lo que viene: Viene la inmediata salida de Maduro", comentó. Asimismo, responsabilizó a Maduro de todos los hechos violentos que se suscitaron en Barquismeto. "Maduro es el único responsable de toda la violencia que se genera entorno a Guaidó", aseveró.