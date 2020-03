VIDEO En Los Rastrojos consiguen el agua en una plaza para lavar y bañarse #2Mar

View this post on Instagram

Las protestas en el municipio Palavecino por la falta de agua, no se detienen. Los habitantes de Los Rastrojos en Cabudare se reunieron este lunes 2 de Marzo en la plaza Bolivar de la zona, para denunciar que tienen más de seis meses sin contar con el suministro en sus hogares. . Los habitantes manifestaron que la falta de agua se debe a un hecho de negligencia, ya que en diferentes calles de la comunidad se evidencian botes de aguas blancas. Por lo cual, indicaron que en Los Rastrojos sí hay agua, pero no para la población. . Por otra parte, los consultados señalaron que presumen que puedan existir tomas de aguas clandestinas, lo cual estaría suministrando -de manera irregular- el agua hacia otros sectores de Palavecino, dejando en el olvido a los habitantes de Los Rastrojos. . El hecho que llama enormemente la atención, es que en el lugar donde se realizó la concentración: La plaza Bolívar, hay tomas de agua. Por esta razón, las personas de la comunidad se acercan a este lugar para recoger el vital líquido, pero también, aprovechan de lavar y bañarse allí. . Los consultados indicaron a Elimpulso.com que tienen mucho tiempo sin poder bañarse en una regadera. Incluso, esta afirmación la realizó un niño: "No era como antes que uno se bañaba con regadera en el baño". . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Protesta #Calle #Ciudad #Agua #Servicios #LosRastrojos #Plaza #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #2Mar