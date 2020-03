VIDEO Guaidó: Hace un año sufrimos el apagón más grande de la historia de Latinoamérica #7Mar

View this post on Instagram

El Presidente (E) de Venezuela recordó este sábado, durante un acto realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que el pasado 7 de marzo de 2019 el país sufrió el apagón más grande de la historia, no sólo de Venezuela sino de Latinoamérica. . "Hace un año sufrimos el apagón más grande de la historia, no solamente de Venezuela sino de Latinoamérica, que no empezó el 7 de marzo del año pasado, empezó desde la corrupción, la incapacidad y falta de inversión", dijo Juan Guaidó durante el encuentro con diferentes gremios, asociaciones y sociedad civil. . Aunado a esto, el mandatario nacional aseguró que el régimen de Nicolás Maduro ya no tiene simpatizantes sino cómplices que tratan de soportar una dictadura que se olvidó de la población. . Por otra parte, Guaidó invitó nuevamente a la colectividad venezolana a ser parte de la marcha del próximo 10 de marzo. . "El 10 de marzo no está convocando Juan Guaidó, están convocando las personas que quieren exigir sus reivindicaciones. El 10 de marzo a la calle y hasta que sea necesario" expresó. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: TVVenezuela . Lea más detalles en wwwelimpulso.com