Tibisay Lucena tras incendio de galpones del CNE: Fue poco lo que se pudo rescatar #8Mar

Tras el incendio ocurrido en los galpones del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicados en la parroquia Filas de Mariches, Caracas, Tibisay Lucena ofreció una rueda de prensa para emitir un balance de los daños causados. . Lucena detalló que se quemaron 582 computadoras del registro civil, 49 mil máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22 mil 434 inversores de corriente, entre otros mecanismos electorales. . Aunado a esto, agregó que lograron evacuar unas 105 mil memorias de máquinas de votación, los servidores, 562 máquinas de votación y 724 captahuellas. . No obstante, Lucena indicó que fue poco lo que se pudo rescatar y pidió que se hicieran las investigaciones correspondientes. "Queremos saber la verdad. El origen del fuego y por qué se propagó tan rápido", dijo. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VPItv