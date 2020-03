¡Barquisimeto en la calle! Gremios y sociedad civil acatan llamado de Guaidó #10Mar

View this post on Instagram

#AvanceIMP Pasadas las 10:20 de la mañana se vive un ambiente pacífico frente al Cegio de Médicos del Estado Lara, donde ya están concentrados los barquisimetanos asistentes a la convocatoria del Presidente Encargado Juan Guaidó. . No sé obsevo presencia de cuerpos de seguridad en las adyacencias del lugar hasta el momento de este reporte. . Seguiremos llevando los detalles de lo que ocurra en el desarrollo de esta convocatoria de este 10 de marzo. . Reporte: Katherine Nieto Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Regionales #Protesta #Marcha #JuanGuaidó #Calle #Noticias #Información #ElImpulso Lara #Barquisimeto #Venezuela #10Mar