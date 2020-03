Denuncian cerco de informativo en el caso del diputado Ismael León

Un cerco informativo en torno al caso del diputado de la Asamblea Nacional Ismael León, quien fue detenido el pasado 21 de enero cuando iba en camino a una sesión de calle del Parlamento Venezolano, denunció este jueves la abogada defensora, Ana Leonor Acosta.

Las declaraciones de Acosta se produjeron a las afueras del Palacio de Justicia, donde se tenía previsto una audiencia preliminar del caso, la cual al final no se dio tal como se había anunciado.

“El tribunal segundo en competencia en terrorismo nos había informado que hoy se realizaría la audiencia preliminar, sin embargo, ahora nos señalan que no se hará el traslado. En el tribunal hay una gran confusión, hoy lo que se va a realizar, es la audiencia con 10 personas más que están imputadas por los mismos supuestos de hechos, pero sobre eso tenemos una información limitada”.

La defensora afirmó que al diputado se le ha negado la defensa privada y desde el primer momento se le impuso un defensor público, por lo que ellos no han podido tener acceso al expediente. Afirmó que esto es un atentado más contra los diputados electos por los venezolanos y contra la Asamblea Nacional.

“En el caso del diputado Ismael León, hemos hecho todas las gestiones posibles para que juramenten su defensa privada y hasta el día de hoy esto no se ha realizado. El próximo traslado sería el 19 o 20 de marzo, cuando se realizaría una nueva audiencia preliminar en caso de ser acusado”, precisó.

Acosta, quien también es defensora de derechos humanos, alertó sobre la situación actual de salud del diputado León, informando que hace pocos días fue trasladado a una clínica por problemas del corazón y ha sido intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, indicó que está limitado para recibir sus tratamientos porque tiene una medida de casa por cárcel.

“Nos preocupa no tener acceso al expediente y no poder ejercer una defensa. El régimen utiliza a sus órganos ejecutores para vulnerar los derechos del diputado. El día de la audiencia de presentación a él no le dijeron cuáles eran los hechos por los que sería investigado, sólo le informaron que estaba acusado de conspiración”, aseguró.