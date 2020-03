Math le dio una voz a Lilian Rincón y la llevó a su pasión #15Mar

Texto y Foto: THE SHE WORD |

Texto y Foto: THE SHE WORD |

Cuando Lilian Rincón tenía 9 años, su familia se mudó de Venezuela a Vancouver, Canadá. Lilian, que es mitad china y mitad española, no hablaba nada de inglés y se encontró como la única estudiante de habla hispana en su clase de ESL (inglés como segundo idioma). “Fue un momento muy solitario ya que no podía hablar con mucha gente en la escuela”. Esa lucha la condujo hacia un ambiente más acogedor: las matemáticas. “La matemática es una especie de lenguaje universal, por lo que era el único tema en el que podía seguir progresando sin tener que comenzar desde cero porque no podía entender lo que la gente decía”, explica Lilian. Su amor por las matemáticas la llevó a una carrera en ciencias de la computación, y hoy trabaja como directora senior de Google Assistant, donde dirige el equipo que crea nuevas características y funciones para el producto.

Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con Lilian sobre sus consejos personales para la gestión del tiempo, cómo su equipo cultiva la creatividad dentro de una herramienta de productividad e incluso escuchó sobre algunos de sus Huevos de Pascua Asistentes favoritos, justo a tiempo para el Día Internacional de la Mujer.

¿Cuál es la parte más desafiante de tu trabajo?

El Asistente de Google es muy complejo; es el producto más difícil en el que he trabajado, muchas personas en el equipo sienten lo mismo, pero eso también nos entusiasma. Para mí, lo más desafiante es priorizar en lo que necesito trabajar y cómo necesito estar disponible para apoyar a mi equipo en los proyectos en los que están trabajando; estoy orgulloso de poder apoyarme en ellos. Y también me di cuenta de que para ser lo mejor que puedo ser se trata de hacer tiempo para mí, ya sea reservar 30 minutos por la mañana para hacer ejercicio o dar un paseo rápido por la tarde. Puedo recargar, obtener una nueva perspectiva y dar el ejemplo de que todos necesitamos descansar y concentrarnos en nosotros mismos.

¿Cuál es la parte más gratificante?

Ver cuántas personas ayuda el Asistente y cuánto impacto estamos teniendo es muy gratificante. 500 millones de personas en todo el mundo usan Asistente cada mes; en algunos lugares, incluso está disponible para personas sin acceso a internet. También ha sido increíble ver cómo Assistant ayuda a que el mundo sea ​​más accesible para todos .

¿Qué es lo que la gente se sorprendería al saber de ti?

Comencé a jugar voleibol cuando nos mudamos a Canadá cuando tenía nueve años. Aunque apenas podía hablar el idioma, pude averiguar qué hacer. Se convirtió en un salvavidas para ayudarme a hacer amigos. Jugué en la escuela secundaria, obtuve una beca universitaria y me convertí en el capitán del equipo de mi universidad.

¿Fue difícil administrar tu tiempo como atleta universitario?

Cuando juegas en un equipo universitario, te levantas temprano para entrenar por la mañana, vas a clase, luego, después de clase, hay más entrenamiento. No tuve mucho tiempo para hacer la tarea o ir a la biblioteca. Estoy orgulloso de haber mantenido mi beca académica todo el tiempo. Cuando cambié de especialización de bioquímica a informática, terminé tomándome un año más para graduarme. Durante mi quinto año cuando estaba terminando mi especialidad, no estaba jugando voleibol, ¡y en realidad fue el año más desafiante! Más tiempo no era necesariamente lo que necesitaba, era tiempo enfocado.

¿Tienes algún consejo para las mujeres que ingresan al campo de la tecnología?

Mire hacia adentro, descubra lo que le apasiona y lo que quiere. Debe identificar estas cosas y luego decirles a sus colegas y gerentes. Si no les dices, es difícil para ellos ayudarte. Cuando comuniques tus metas y pasiones, las personas intervendrán para ayudarte.

¿Cómo ha cambiado la productividad para usted a medida que su carrera ha progresado?

Al principio de mi carrera, me concentré en la ejecución y la gestión diaria de asegurarme de que se realizaran las tareas correctas y se identificaran las oportunidades correctas. A medida que me hago más senior, se trata más de ser reflexivo sobre mi tiempo y asegurarme de que estoy enfocado en las cosas importantes que importan para mi equipo y para el producto. Es realmente fácil entrar en un modo en el que pasas todo el día en reuniones reaccionando a las cosas, pero se vuelve mucho más importante ser más proactivo y menos reactivo.

¿Tienes algún huevo de Pascua favorito de Google Assistant?

¡Si! Demasiados, para ser sincero. Me encantan los simples como “Hola Google, ¿puedes vencer a box?” o “Hola Google, ¿puedes rapear?” Pero también tenemos algunos temporales realmente geniales. Para el Día Internacional de la Mujer, tenemos algunas historias increíbles del Asistente de Google si dice: “Hola Google, Feliz Día Internacional de la Mujer” o “Hola Google, cuéntame sobre una mujer inspiradora“.

¿Ha habido una característica por la que la gente estaba más entusiasmada de lo que pensabas?

Sí, modo intérprete, nuestra función de traducción de idiomas en tiempo real. Esto fue algo que anunciamos en el CES 2019, y lo implementamos en los teléfonos a fines del año pasado. Estaba en Nueva York mostrando prensa, y estábamos abrumados, en el buen sentido, por sus reacciones. La gente decía: “¡Guau, esto es increíble!”

Para mí, era importante llevar funciones de traducción al Asistente porque pasé por un punto de mi vida en el que realmente no podía comunicarme, donde no podía ser escuchado. No podía ser entendido por los demás y tampoco podía entender lo que decían, lo cual era paralizante. Para mí es algo personal.