Sidor limitará aún más la asistencia a planta para prevenir el Covid-19

Solos los trabajadores estrictamente necesarios asistirán a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) para prevenir la propagación de la pandemia de coronavirus en el estado Bolívar, informó el domingo la gerencia de la empresa a través de un comunicado.

Trabajadores de Sutiss manifestaron su rechazo al primer comunicado en el que dejaban sin pago y beneficios a trabajadores que no asistieran a planta durante cuarentena

La gerencia garantizó en primera instancia solo el pago de los días trabajados a quienes asistan a la planta, posteriormente garantizaron el pago completo de la jornada tanto para el personal administrativo como operativo indistintamente si asisten o no.

Para enfrentar la pandemia, que ya cuenta con 17 casos confirmados en Venezuela, la estatal exigió el uso obligatorio de tapabocas e informó que limpiará los buses después de cada ruta.

Los trabajadores dudan de la efectividad de estas medidas, porque actualmente no hay póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) para ningún empleado, tampoco se cumple con el correcto uso de las unidades de transporte, mucho antes de la pandemia. Incluso, al personal se le ha obligado cumplir con horas determinadas para ser entregada la caja de alimentos o disfrutar del derecho a vacaciones.

Carlos Ramírez, delegado de prevención, indicó que los baños tienen agua pero no los insumos necesarios para la limpieza de manos -medida indispensable para la prevención del Covid-19-. “No hay ni siquiera un desinfectante para lavar los baños”, dijo.

El mantenimiento de los baños no se cumple desde hace años, agregó. “Los pocos baños a donde van los trabajadores donde se hacen los mantenimientos, es acosta de los trabajadores que llevan su poquito de desinfectante”.

Empleados manifestaron que a pesar que cuentan con equipo médico capacitado no tienen los insumos para prevenir y contener esta pandemia. “Ni Sidor ni ninguna empresa va a tener capacidad de respuesta médica para esto”, indicó Pablo Mantilla, coordinador de la Comisión de Salud del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), refiriéndose al Covid-19.

Desconfianza sindical

Mantilla señaló que todo lo dicho tan solo se mantiene en letra. “Sidor todavía no ha implementado una política de prevención adecuada para prevenir que este virus llegue a la empresa”, asegurando además que no se han desinfectado los transportes ni los baños y que a los trabajadores no se les ha entregado ni jabón ni mascarilla para mantenerse seguros.

Reinaldo Calvo, militante del movimiento Alianza Sindical de Sutiss, indicó que a pesar de estar de acuerdo en las medidas que han tomado para prevenir la enfermedad cuestionó que la información que se entregó no aclara bajo qué condiciones y cuáles son las áreas operativas a las que se deberían asistir.

Para Calvo es necesario que se mantenga la producción pero que a la vez se garanticen medidas de prevención, dado esto pidió al presidente de la siderúrgica, Néstor Astudillo, trabajar juntos para tomar medidas y protocolos de cuidado para los trabajadores de la compañía.

Aunque en el último comunicado se señalaba que se mantendrían los beneficios y pagos para todos los trabajadores, para Mantilla ya en varias ocasiones se ha incumplido con los acuerdos establecidos y señala que hay temor en los empleados, porque de faltar a la planta no hay quien asegure que se siga cancelando el monto de pago correspondiente.

“Nosotros no tenemos confianza ni en CVG ni en los directivos de Sidor”, reclamó, pues se han irrespetado acuerdos, imponiendo horas de trabajo sin garantías mínimas de traslado a la ciudad industrial.

“Ya CVG varias veces se ha burlado de los trabajadores”, comentó indignado el coordinador de la Comisión de Salud, por lo que teme que no haya garantías para que se puedan cumplir con los beneficios para el personal administrativo y operativo que no pueda asistir luego del comunicado de prevención del Covid-19.

Otras empresas

Ferrominera, por su parte, anunció charlas preventivas con relación al coronavirus a partir de este lunes, sin embargo hasta ahora no han publicado ni dado a conocer ninguna medida preventiva obligatoria similar a las aplicadas por el Ejecutivo nacional. Yarudid González, dirigente sindical de Sintraferrominera, informó que hasta el momento Ferrominera no cuenta con insumos para prevenir el Covid-19.

Aunque comentó que han repartido mascarillas a un personal reducido de la compañía, el suministro de jabones y antibacteriales por parte de Ferrominera no se ha concretado.

Venalum, por su parte, anunció que continuarán sus labores con un nuevo plan de contingencia y que se mantendrán laborando con el personal mínimo necesario para continuar con la operatividad de su planta, sin embargo no señaló bajo qué condiciones y cuáles medidas de prevención deben ser tomadas para ello.

