¿Qué hacer durante la cuarentena cuando tenemos niños en casa?

Venezuela junto a otras naciones del mundo vive momentos sin precedentes como consecuencia de una pandemia mundial por el coronavirus Covid-19. Apenas 2 días han vivido los venezolanos de esta cuarentena total decretada por el régimen de Nicolás Maduro para prevenir más contagios en el país que ya contabiliza 36 hasta este martes.

Quizás el impacto más fuerte lo lleven los niños a propósito de esta cuarentena. La costumbre de salir a diario con papá y mamá a hacer diligencias o la rutina más común para ellos, que es ir al colegio se ve interrumpida por esta situación generada por amenaza que representa el virus Covid-19.

Para el psicólogo infantil Carlos Viscuña especialista en psicología evolutiva y de educación especial, el impacto de la cuarentena en el hogar y en los niños que convivan en el mismo, vendrá dado en el cómo se ha desarrollado la comunicación entre los integrantes de esa familia. “Esto va a venir vinculado en cómo ha venido sucediendo las relaciones hijos padres y cómo es la dinámica familiar. Cuando viene una historia de una muy buena comunicación, donde hay explicaciones a un nivel que el niño pueda entenderlo, el niño lo comprende. Cuando el niño esta acostumbrado a tener juegos con los padres, a juegos de mesas, a echar cuento, a echar chiste, a compartir cosas, el impacto al fastidio al tedio, va a ser menor”, aseguró Viscuña.

No obstante, el especialista dice que, si en la familia los términos son todo lo contrario al ejemplo anterior, “si se trata de unos padres y unos niños que desarrollan el día a día en una relación más unidireccional en términos de instrucciones rutinarias, báñate, come, vístete, haz la tarea, entre otras ordenes, por su puesto este tipo de relaciones se ven más afectadas por la inactividad no solo en los niños si no también en los padres. Mandan a los niños a la escuela a las tareas dirigidas y no tienen la cotidianidad porque están todo el tiempo trabajando y previendo de ser proveedores de la casa, más en el país que tenemos”.

Como se genera el ambiente en casa

Viscuña plantea otra variable que parte desde la actitud de los padres y adultos que vivan en el hogar. “Si los papás y los adultos están como león enjaulado, en términos coloquiales, esa conducta se va a convertir en un estilo repetitivo en el niño y ellos se van a tornar intensos”.

“Los niños son maleables, son adaptables, son flexibles. Todo depende de la actitud y del ambiente que se genere alrededor de ellos en casa. El estar en casa no tiene porque significar en esta cuarentena estar inactivo. Siempre va a prelar el ambiente, si es una casa o un apartamento, pero en cualquiera de los dos casos, siempre hay algo que hacer”, explica el psicólogo infantil.

¿Qué hacer en esta cuarentena con los niños?

Viscuña asegura que en el hogar siempre hay algo que hacer y los niños deberían estar integrados en las responsabilidades del hogar. “Hay que naturalizar la situación. Dar ideas, que se puede hacer. Se puede jugar juegos de mesa, pueden jugar juegos inventados. Si la casa tiene patio, jugar en el patio”, recomendó Carlos Viscuña.

De igual forma que otra manera de sobrellevar la situación es no volverse monotemático con respecto a la cuarentena. “No hay que estar hablando siempre del tema. Hay que ver películas, hay que leer. A los que son escolares, bueno vamos a ubicarnos 5 o 10 minutos a repasar. No creo que la casa deba convertirse en una escuela, si no en un espacio de apoyo”.

Reiterar las normas en términos de educación para salud

Es sabido que los venezolanos siempre actúan más cuando toca en el momento más que preventivamente. Viscuña pone como ejemplo cuando el venezolano va al odontólogo es porque la muela le duele. “No somos un país con una cultura de educación para la salud muy acentuada. Debemos reiterar las normas con respecto a la cuarentena. Es decir, no significa que cuando esto pase nos dejaremos de lavar las manos”, explica.

“Si algo que debemos a aprender de esto es promover la educación para la salud. Los niños aprenden mucho de esto en las escuelas, pero eso se queda en la escuela, eso no se va para la vida. Por ejemplo, no reciclamos la basura, nosotros no clasificamos la basura como en los países desarrollados, nosotros echamos todo en un solo pote porque no hay una cultura de salud pública. Entonces aprovechemos la ventaja de la desventaja y enseñar educación para la salud y que en casa todos adoptemos una actitud de prevención para la salud misma y no solo porque está el virus”, concluyó el especialista en psicología infantil, Carlos Viscuña.